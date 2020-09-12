立會延任｜去留爭議港大辯論會　林卓廷：議會抗爭有助主導輿論

港府早前宣布押後立法會選舉最少一年，人大決定委任第六屆立法會議員延任，民主派陣營對於去留問題仍然未有共識，香港大學學生會今（12日）就此舉辦公開辯論，邀請「主留派」民主黨立法會議員林卓廷及本土派區議員粱晃維出席，討論民主派去或留的利弊。 「主留派」林卓廷認為，議會內的抗爭仍然奏效，可暫緩部分議案通過，而且立法會議員具有公開質詢官員的權力，有助主導社會輿論。「主辭派」梁晃維則多次強調，民調無法取代選舉，留任議員缺乏民意授權。雖然就去留問題雙方未有共識，但兩派均希望社會將焦點放於仍被拘於內地的12名港人身上。

梁晃維質疑延任1年乏民意授權

梁晃維辯論中多次質疑，民調無法取代選舉，留任議員缺乏民意授權，淪為「零票議員」，政府強行取消選舉，令港人失去基本投票權，議員接受違憲的委任是配合中共劇本。

林卓廷表示認同政權剝奪港人的投票權，有關去留的爭議亦引起民主派之間的紛爭，惟放棄議會戰線，政府及建制派就可以「為所欲為」，輕易通過任何議案，對香港整體社會沒有好處，即使議會不一定可以阻止議案的通過，但至少可以拖延其通過的時間。林卓廷又強調，民主派的去或留會遵從民調結果。

林卓廷：議員質詢官員 是社會焦點

梁晃維對於林卓廷指，議會內抗爭可暫緩部分具爭議的議案，認為議會已失去作為制度內之屏障的功能，如《港區國安法》亦沒有諮詢立法會，直接從人大常委會通過，日後政府企圖通過具爭議性的議案時，亦可採用同一辦法。

林卓廷反駁指，議員在議會內對官員的質詢為社會焦點，亦可引起不同輿論，又擔心棄守議會的一年裏，政府及建制派議員可利用《權力及特權法》調查抗爭人士，令香港的抗爭者再陷險境。梁晃維則認為，如果政府想要調查不需要用《特權法》進行調查，引用《國安法》即可。

二人最後總結皆提及涉偷渡的12名港人，梁晃維指沒有議會不代表沒有抗爭的着力點，有更多事情值得港人關注，如12名仍困於內地的港人，又相信兩派人士各有無法辯駁的爭議，待民調結果出爐後，雙方在各自選擇的跑道上回報港人，呼籲市民將更多注意力放在12名港人上。

林卓廷認同梁所言，並指民主黨內人士亦以不同方式為12港人提供協助，又擔心事件無法在短時間內解決，現時的情況顯得立法會上的工作更加重要，認為議員可在議會內直接質詢官員，要求政府提供更多支援，強調立法會為輿論的核心焦點，不能輕易棄守。