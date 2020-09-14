12港人涉潛逃｜譚耀宗：12人服刑完畢就可返港　勿亂批評內地司法

12 名港人疑潛逃台灣時被中國海警截獲，目前扣押在深圳鹽田區看守所，12人涉嫌偷越國家邊境犯罪，被公安局採取刑事拘留強制措施。不過，有被捕者家屬指委託的律師未能探視，內地當局以當事人已接受其他委託律師為由，拒絕律師與被扣者會面。 全國人大常委譚耀宗今日（14日）表示，國家刑法有提到偷越國境等情況的罪行，認為國家會依法處理、公開透明，估計目前是蒐證、偵查當中，往後可能移交至檢察院，要視乎屆時判刑如何，「服刑完畢後自然可以返回香港」。

譚耀宗：內地依法治國 不要用猜測代替事實

譚耀宗今日會見傳媒時被問到，如何確保當事人並非在威逼下接受當局安排的律師，譚耀宗指，不應將事情看得很負面，認為國家現已依法治國，「不要用猜測代替事實」。

對於今次事件反映部分人不信任內地司法程序，譚耀宗強調，內地的司法過程全有依據，不可隨便將內地司法制度、進程胡亂批評，強調內地會公開講解有關情況，例如犯甚麼罪等，相信會公開透明，不少審案過程更有網上直播。

至於港人家屬安排的律師無法接觸涉案者，譚耀宗指，不可將香港做法與內地比較，強調內地有自己的法律、程序，但當事人如果已接受了內地律師，亦可接受法律幫助，要視乎當事人的想法。

▼12被捕港人家屬記者會情況▼

+ 3 + 3 + 3

批美國「手伸太長」

外交部發言人華春瑩昨日指被捕12人因非法越境被捕，並企圖把香港從中國分裂出去的說法，譚耀宗相信，她的言論只是回應美國國務卿蓬佩奧，批評是蓬佩奧「手伸得太長」，甚麼都要管。