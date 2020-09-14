聶德權向「誠哥」挖角打公關戰　火眼實驗室成政圈「打卡」熱點

「領軍」全民檢測計劃的公務員事務局局長聶德權，近日網上宣傳攻勢令人耳目一新，政界關注他是否有「新軍師」。原來，局方聶德權成功覓得李嘉誠基金會項目經理、前傳媒人洪曉敬加盟，其中一大任務包括管理其Facebook專頁。 洪曉敬今次是以高級經理（傳訊與協作）一職加入政府，年薪高達140萬元。

公務員事務局在今年4月招聘一個高級經理（傳訊與協作）職位，洪曉敬趁這機會加入政府，已於今月初履新。洪曾任職香港經濟日報、南華早報、政府新聞處編輯，其後在特首唐、梁之爭中，加盟唐英年競選辦助拳，最終因唐落敗而與官場擦身而過。選戰後，洪曉敬出任經民聯副總監，近年於李嘉誠基金會出任項目經理。如今她再轉跑道，加入政府協助聶德權打公關戰。

根據政府的招聘廣告，公務員事務局高級經理（傳訊與協作）的月薪介乎118,000元至126,000元，視乎相關學歷或專業資格及相關工作經驗而定。而該職位的主要職責為支援傳訊與對外聯繫事務，「從而加深了解社會對公務員的期望、推廣公務員的工作及正面形象」、協助制訂全面綜合的傳訊與對外聯繫策略，以及監督社交媒體平台的使用等。這難怪聶德權的facebook個人專頁明顯更新比前迅速。

仇鴻探內地支援隊 代表駱惠寧表感謝

另邊廂，適逢全民檢測於今日正式結束，中聯辦副主任仇鴻今日探望在港的內地核酸檢測支援隊，她代表中聯辦主任駱惠寧表達崇高敬意和感謝，並肯定支援隊為香港切斷隱形病毒傳播鏈，打贏疫情防控戰所做的重要貢獻。

仇鴻表示，隊員們不計個人風險得失，主動請戰，有隊員甚至推遲了婚禮，印證了內地人民與香港同胞血濃於水的深情厚誼。她又說，為爭分奪秒開展工作，隊員們在每班長達8至12個小時的工作中，堅持不吃不喝，許多隊員磨損了雙手，即使受傷和病痛也堅持不退下火線，有些隊員還主動要求調換到最艱苦的崗位，相信在中央的堅強領導和內地的大力支援下，香港社會各界只要共同努力，一定能夠早日戰勝疫情。

民建聯、經民聯分到「火眼實驗室」慰問內地支援隊

民建聯一眾領導層今日亦參觀位於中山紀念公園體育館的「火眼實驗室」，又向內地核酸檢測支援隊隊員致送紀念品。民建聯李慧琼表示，目前疫情反覆，相信全民檢測為港府提供了相當好的經驗，希望政府以此做好準備，並繼續為高危群組做好測試。她感謝內地檢測人員，若無他們協助，無法在短時間內完成普及檢測工作，又呼籲市民把握今日機會，參與全民檢測。

經民聯多名領導層今日亦分批到「火眼實驗室」，向支援隊人員予以慰問，感謝他們的無私付出。經民聯向負責實驗室運作的華昇診斷中心董事長胡定旭和實驗室總指揮唐美芳獻上鮮花，感謝他們為檢測工作付出的努力，並向支援隊送上繪畫和書法作品表心意。

經民聯主席盧偉國表示，副主席林健鋒說，希望在國家和全港市民的共同努力下，香港疫情早日「清零」，兩地盡快回復便捷往來。