拆局｜政府借「疫周期」谷明日大嶼　建制防中招保持「社交距離」

行政長官林鄭月娥今日（15日）下午率一眾官員舉行記者會，公布防疫抗疫基金3.0。政府在推出多輪支援措施之後，今屆赤字高達3,000億元，財政儲備跌至約8,000億元，約等於12至13個月政府開支，是2003年沙士時期的水平。 財政司司長陳茂波表示，現在經濟困難，政府更應推出逆周期措施，創造更多職位，包括與建醫院及明日大嶼的前期研究。有分析指，桂山島填海建屋計劃近日傳泡湯，政府需重推明日大嶼計劃，「疫周期」正好成為最「就手」的理由。

去年發展局公布明日大嶼造價預算高達6,240億元。項目正式拍板前，需要做前期研究，以研究計劃的可行性及細節安排。根據政府今年7月向立法會財委會提交的資料，明日大嶼前期研究涉及5.5億元撥款。

陳茂波表示，由於要撐經濟，且對社會長遠有好處，明日大嶼的前期研究將會按計劃進行。

政圈分析，政府想借挽救疫後經濟以名，提高明日大嶼闖關的注碼。

自行政長官林鄭月娥在2018年度施政報告中提出以來，明日大嶼計劃一直遭到民主派抵制，加上去年爆出席捲全城的反修例風波，計劃變得阻力重重；其後政圈傳出中央內部研究在位於大嶼山以南的珠海桂山島填海造地，「借地」供香港建屋，一度高唱入雲，惟近期這幅「桂山島藍圖」突轉吹啖風。在此形勢下，港府似乎又需回到原點，重推明山大嶼，而疫下經濟逆周期需大型工程支撐，順理成章成為最利便的理據。

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不過，明日大嶼5.5億前期研究撥款能否成功闖過立法會一關，仍是未知之數，因為政府至今仍未「數夠票」。目前願公開表態支持撥款的，只有兩個「商界黨」經民聯及自由黨，建制派內兩個「直選黨」民建聯及工聯會尚未表明態度，似乎有心與政府這個惹火議題保持「1.5米社交距離」，至少在這階段「抽離」一點，以防跟車太貼，影響明年立法會選情。

此外，在桂山島計劃與明日大嶼之間，有建制派更傾向支持前者。新民黨主席葉劉淑儀接受今日《香港01》訪問時質疑，「明日大嶼」前期研究撥款無助對抗經濟逆周期，因5.5億元的撥款不能落到普羅市民手上，「只係盧偉國的界別（工程界）及高級顧問公司有受惠」。她又指，現時審議的只是前期研究撥款，需要很長時間才能見到經濟成效，在過程中更有機會被司法覆核，「動輒拖多兩三年」，故對此項目有一定保留。

關焯照認為繼續推動明日大嶼是「遠水不能救近火」。（資料圖片/鄭子峰攝）

關焯照：明日大嶼回報不高 且數十年後才回本

經濟學者亦質疑，繼續推動明日大嶼是「遠水不能救近火」。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，明日大嶼是長期項目，本身資金回報不高，而且要在填海、興建及啟用後才能收回成本，對目前捉襟見肘的財政結構來說太過長遠：「項目要數十年後才回本，要說利用明日大嶼推動經濟增長，是很長遠的事。」

籲先着手財政結構改革 解決眼前危機

陳茂波預期財政赤字會降至約8,000億元，但仍是穩健水平，又表示萬一再發生疫情，政府仍然有能力再次推出支援措施。但關焯照在政府財政能力及明日大與成效上，均持不同看法。他表示，明日大嶼中前期主要受惠的只是建造業，未能在經濟困難時讓廣泛市民受惠：「現在的經濟結構性問題，是人口老化令政府支出持續增加，同時稅基狹窄，遇上經濟逆境難以大規模刺激經濟，政府可做的事有限。」

關焯照認為，政府當務之急是應對未來幾年就會惡化的財政結構危機，嚴控基建項目的超支情況，擴闊稅基如引入消費稅，先解決眼前危機，而非着眼於一個幾十年後才能回本的項目。