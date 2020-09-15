抗疫基金3.0｜一文睇清240億新措施　23個獲資助重創行業全名單　

第三輪防疫抗疫基金今日（15日）出爐，涉及金額為240億元，比政府首、次輪抗疫基金金額為的300億元及1,375億元為少。新一輪抗疫基金包括動用130億元採購疫苗、支援醫管局應對下一波疫情等，並動用45億元支援20多個受疫情重創的行業。 另外，政府繼續推出寬減租金、差餉等減免費用措施，以及優化中小企融資擔保計劃。

一、提升抗疫能力：130億元用於採購疫苗、設檢疫中心

第三輪防疫抗疫基金將撥款130億元，用於預防及檢疫，當中包括採購疫苗。政府將會循兩方面採購疫苗，包括參與全球採購機制「COVAX」，採購全港35%人口的用量，另會向廠商訂購，部份已簽署保密協議。

該筆撥款會用於進一步支援醫管局應對冬季流感高峰期及下一波疫情，並用於使用酒店為指定檢疫設施和營運竹篙灣新檢疫中心，以增加檢疫設施容量。

此外，上述撥款亦用於為安老院及殘疾人士院舍院友設立檢疫中心，並為食環署轄下公眾街市推廣非接觸式付款。

二、45億元資助綜援人士及焦點行業

第三輪基金動用約45億元，資助受影響人士及焦點企業，包括綜援計劃的援助失業人士特別計劃，延長6個月至2021年5月31日。

該45億元還用於支援23個受影響行業，包括飲食業，旅遊業，航空及運輸業，體育界，藝術文化界，舉辦流行音樂會的演出業公司，會社，電影院，教育界包括幼稚園、私立中小學、補習學校、學校及專上院校餐飲服務提供者、學校興趣班及校巴服務，幼兒中心，津貼機構興趣班，美容院，按摩院，遊戲機中心，浴室，健康中心，遊樂場所，公眾娛樂場所，派對房間，夜總會，酒吧酒館，卡拉OK場所以及麻將天九耍樂處所。

三、寬減政府物業租金 減​非住宅物業單位差餉

第三輪抗疫基金繼續減免費用，總額約50億元，包括延長政府物業及短期租約等合資格租戶75%租金寬減，或100%租金寬免6個月，以及轄免27類政府收費1年的措施，並轄免額外7類政府收費1年。另就非住宅用途水費及排污費75%減租措施延長4個月。

此外，2020至21年度第三及第四季，非住宅物業單位的差餉寬減上限由每季1,500元，增至5,000元。政府已經要求房委會、房協、機管局、科學園和數碼港，向非住宅租戶提供租金寬減，涉資約10億元。

政府公布第三輪防疫抗疫基金措施↓↓

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四、中小企融資擔保計劃 最高貸款額增至500萬

中小企融資擔保計劃亦有加碼，旗下的百分百擔保特惠貸款，最高貸款額由6個月提高至12個月僱員薪金及租金總和，或最高金額由400萬增至500萬元，以較低者為準。最長還款期亦由3年增至5年。

上述措施涉及約240億元，是三輪防疫抗疫基金之中最少。政府將向立法會財委會申請向基金注資54億元，包括10%的應急款項。另外財委會申請追加撥款約117億元，以作採購疫苗及進一步支援醫管局應對一下波疫情。

上述寬減措施，仍需提交所屬附屬法例及作出相關行政安排。

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本年度赤字亨3千億 儲備跌至沙士水平

新冠肺炎疫情嚴重影響本港財政狀況，三輪防疫措施基金及今年度財政預算案的支援措施，合計金額超過3,000億元，相等於本地生產總值約一成，預計可支持本地生產總值約5%。

然而龐大開支影響今年財政情況，2020至21年度預計綜合赤字增加至超過3,000億元，同時財政儲備大跌至約8,000億元，相等於12至13個月的政府開支，接近2003年沙士時期的水平。

首輪基金300億元 第二輪加碼至1375億

政府在疫情爆發之初推出第一輪300億元防疫抗疫基金，2月21日在立法會財委會通過，當中最大宗為47億元加強支援醫管局抗疫工作，其次為33.48億元補貼運輸業界，另有支援本地口罩生產等。

到了4月18日，財委會再通過第二輪1,375億元防疫抗疫基金措施，包括811.5億元「保就業」計劃，另有60億元予政府各部門創造職位，而遙距營商計劃亦有撥款15億元。該次措施再向客運業界補貼35.16億元，餐飲處所社交距離計劃撥款95.2億元，而紓緩建造業措施亦有61.95億元撥款。