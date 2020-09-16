新冠肺炎｜政府交還撤離駿洋邨　田北辰：堅持不懈跟進終有成果

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日有回落趨勢，駿洋邨第一至三座至今仍保留作為檢疫中心，特首林鄭月娥昨天（15日）表示，衞生署將於本月底撤離，10月中交還房屋署，準住戶可能明年1月底或之前入伙，較原定提前最少兩個月。 實政圓桌立法會議員田北辰表示，希望政府今次不會「言而無信」，最終能夠準時還邨，「還返安樂窩俾準住戶」。

一直跟進駿洋邨入伙情況的田北辰表示，上星期四（10日）與特首會面時，反映駿洋邨準住戶的困難，並提出竹篙灣檢疫中心第二期有700個單位可投入服務，加上第一期已使用300個檢疫單位，合共1000個隔離單位可供使用；同時，有3間遠離民居的酒店願意借出，予政府用作隔離中心之用，當中共有1600個單位。

田北辰表示，當時他向特首要求政府9月底交邨，讓準住戶可於年底入伙，特首即於昨天公布交邨的消息，田北辰形容「估唔到咁快有好消息」。

田北辰提到，他於8月中探訪一名居於元朗的駿洋邨準住戶，該住戶不滿政府出爾反爾，「明明答應咗10月入伙，突然又改，政策改完又改，令住戶大失預算」，田北辰希望，政府今次不會「言而無信」，最終能夠準時還邨，「還返安樂窩俾準住戶」。



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