抗疫基金｜食物製造牌再無援助　小食茶飲店憤怒：幾多舖頭執笠？

政府推出第三輪防疫抗疫基金，8,000名食物製造廠牌照的持有人未能受惠。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華今天（17日）聯同飲食界代表召開記者會，林指除了食廠牌受惠於首輪抗疫基金外，政府一直未有提供任何援助，令業界非常憤怒。 持食廠牌開設石磨腸粉店的徐先生指出，腸粉店生意最多一度大跌七成，他批評政府在抗疫基金對食廠牌「隻字不提」，慨嘆「食物製造廠唔係人？我想問啲官員有無落街睇過，佢哋（官員）張八達通掉咗未？知唔知街上有幾多舖頭已經執笠？」

夏天旺季遇疫情 茶飲店生意跌逾五成

不少小食店、茶飲店以食物製造廠牌照經營，除了首輪抗疫基金為食廠牌提供8萬元資助後，一直未有其他支援。多個食廠牌持有人在記者會上訴苦，徐先生指出，食肆在禁堂食後轉做外賣，以減價攻勢吸引顧客，一些持食廠牌經營的外賣小食店面臨更大的競爭，需要減價；徐先生表示，他的腸粉店因此需減價，有腸粉套餐也需減價5元。

茶飲店東主阿鋒表示，茶飲業的旺季是夏天，惟生意額因疫情按年跌五成，認為他們所持的雖是食廠牌，但亦值得被資助。

非瓶裝飲品許可證持牌者 三輪均無資助

除了食廠牌外，非瓶裝飲品許可證也未能受惠。鄧小姐持許可證在大型商場開設茶飲店，三輪抗疫基金也未受惠，她嘆生意最低潮大跌七成，「係咪涼茶舖就唔值得存在？每個月我哋講緊拎自己錢出嚟繼續做，直至捱唔住…...點解政府唔可以按牌照賠償？」

林瑞華指出，第二輪抗疫基金通過80億元後備基金，認為政府應運用基金支援飲食界，又批評政府因把關不力，導致第三輪疫情爆發，反問為何要飲食界埋單，又批評自由黨主席、行會成員張宇人沒有向政府反映飲食界的真正意見。

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譚文豪指首輪有資助 證政府知道困難

公民黨立法會議員譚文豪指出，食廠牌在首輪基金有受惠，反映政府知道食廠牌遇到的困難，但為何在二三輪基金卻沒有向食廠牌提供支援，認為政府應解釋和交代。

民主黨今天表明會就抗疫基金投下反對票，譚文豪表示，公民黨黨團未討論投票意向，指很多資料於前晚才公布，該黨需再先討論才決定。