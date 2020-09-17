抗疫基金3.0｜體育教練工會指有教練續不受惠　包括持國際教練牌

政府早前推出第三輪防疫抗疫措施，涉及240億元，當中有約45億元會支援23個受疫情重創行業。 體育教練工會籌委成員劉嘉豪今日（17日）在電台節目中指，在抗疫基金2.0中，除了註冊教練外，於學校教班的教練都能申請資助，但今次卻未有列出，更有部份教練至今仍未能受惠，「大部份教練都覺得『今次又無我份』，同上次一樣。」

新冠肺炎疫情持續，部分康樂場地將分階段於9月18日起陸續重新開放，但免費戶外隊際球場仍要關閉。（資料圖片／盧翊銘攝）

體育教練工會籌委成員劉嘉豪指出，在抗疫基金2.0中，除了註冊教練外，於學校教班的教練都能申請資助，但今次卻未有列出。他又指，有部份教練至今仍未能受惠，例如體育會教班的全職教練、或有國際教練牌，但無在香港註冊的教練，「大部份教練都覺得『今次又無我份』，同上次一樣。」

他重申，以籃球為例，總會在5年內只開過一次教練先修班，「有部份教練有5年經驗，但無教練牌係好正常。」

人數限制影響訓練

劉嘉豪又指，康文署部份運動場地終於重開，形容教練們都「守得雲開」，但今早打算預約場地時，但卻難以訂場，早上9時仍然線路繁忙。

他又說，受制於疫情，場地只能讓四人入進，人數限制影響訓練，特別是隊際運動。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼