新冠肺炎｜工聯會促中秋前落實港康碼　籲預留配額予跨境家庭

本港新冠肺炎確診個案近日回落，限聚政策亦逐步放寬。工聯會立法會議員麥美娟今日（18日）連同跨境家庭爭取港康碼關注組到政府總部請願，爭取能於中秋節前落實與內地及澳門互認的港康碼系統。 麥美娟表示，過去數月收到超過六百宗有關跨境問題的求助個案。她指有許多求助的跨境家庭本需要每日往返香港及內地工作、上學及探訪家人，過去數月均因為跨境隔離安排而不能夠回復正常生活，與家人分隔兩地。麥美娟促請政府利用全民檢測所得的數據及資料，與內地政府商討並盡快落實健康碼，有序恢復跨境人流。

港府早前表示，「港版健康碼」的硬件準備及軟件研發在本波疫情前已籌備至成熟階段，惟需時觀察，待兩地認為風險可接受，才商討開通時間。（資料圖片）

麥美娟舉例，有從事物業管理的男士本身與家人住在深圳，但因為跨境隔離安排要長期留港工作，兒子出世至今仍未見過面。亦有求助者指家人因急病在內地去世，不能送家人最後一程。

麥美娟表示，內地其他城市如深圳已經零確診個案，反而會擔心香港向其輸入個案，因此希望其他地方能夠認同港康碼，可以有序恢復跨境人流。麥美娟指，明白未來過境安排將會有配額，呼籲政府可以將配額留給跨境家庭及學生，而不只是分配給商務活動。她又呼籲政府要保持全民檢測時的檢測能力，並將檢測費用降低，否則基層家庭不能負擔檢測費用，又促請政府資助有需要群組。

被問到港康碼會否向市民索取過多資料，麥美娟表示，內地的健康碼系統是與支付系統掛鈎，而內地人的個人資料是儲存在支付系統，故此內地健康碼內有其他資料。但她相信港康碼是與內地不同的另一套系統，不會「攞好多好多資料」，加上香港不流行使用支付系統，批評質疑者「不了解、不認識」。麥美娟又指，政府部門處理個人資料要遵守個人資料守則，認為守則行之有效，稱政府須合理地索取進行有關服務的資料，不能拿到過多資料。