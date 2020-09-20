新冠肺炎｜麥美娟：疫情稍緩　籲加快推健康碼、推動經濟轉型

工聯會立法會議員麥美娟今(20日)在港台節目《給香港的信》中表示，第三波肺炎疫情有所紓緩，香港是時候讓經濟重新出發，加快推行健康碼恢復中港兩地人流，並長遠地推動經濟轉型、再工業化。她指，香港現時需要強而有力的領袖，帶領香港走出當前困境，政府要虛心聆聽意見，不能閉門造車。

麥美娟指，過去一星期天氣不穩定，很多香港人都希望可以重現藍天，就和香港的情況一樣。第三波新冠肺炎疫情有所紓緩，市民可以回復一定程度的日常生活，她認為香港也是時候計劃未來，走出經濟寒冬。亦因如此，工聯會向行政長官提交施政報告建議時，提出設立「新起動委員會」，為重振經濟、改革產業結構、推動再工業化提出方向和政策倡議。

再工業化前景大有可為

麥美娟舉例指，科技在世界各地抗疫工作中扮演重要角色，新加坡利用應用程式、追蹤監察功能，取得相當不錯的成效，認為港府應在未來抗疫工作引入更多科技，並加快推動健康碼，在安全有序前提下重開關口，不少跨境家庭與學童都會受惠於政策，同時重振旅遊業。她又建議，政府從速增加短期及長期就業機會，紓緩失業問題。長遠而言，麥美娟認為再工業化前景大有可為，香港不能再單獨依賴第三產業，政府應鼓勵發展高科技產品、鼓勵高增值產業落戶香港，為香港的技術工人創造就業機會。

最後麥美娟提到，香港應把握大灣區機遇，在「新起動委員會」的建議之下，走過現時經濟的難關，在這個重要的關口，香港更加需要強而有力、明智、有遠見的領袖。她指，政府不能閉門造車，必須與公眾接觸，聆聽意見和批評，並向香港人展示決心，令人相信政府有力帶領香港克服當前障礙。