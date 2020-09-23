警方指與時俱進修訂「傳媒代表」定義　譚蕙芸反駁自由身是趨勢

警方修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義，只持記協證或攝記協證的傳媒不再合規定，除網媒或學生媒體外，自由身記者亦被排除在外。中大新聞與傳播系講師譚蕙芸，她持有記協的記者證，過去不時在示威現場進行採訪，但未來相信會受到限制。譚蕙芸今早（23日）表示，自由身記者是全球的大趨勢，「美國普立玆獎幾年前開始，無論是影相定係寫字，或是係畫政治漫畫都接受freelance作為得獎人」，不認同警方所指修訂定義是與時俱進。

警方不再承認只持記協證或攝記協證的傳媒，自由身記者、網媒或學生媒體均不被認可。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

譚蕙芸過去在報章及電視台工作，有十多年傳媒經驗，現時在中大新聞與傳播系任任職講師，她同時向記協申請記者者證， 是一名自由身記者。今次修訂必定會影響她的工作，她在商台《在晴朗的一天中出發》感慨地指「自由身記者的可貴是可以代表自己，唔需要代表一個機構。」她強調，自由身記者是全球的大趨勢，「美國普立玆獎幾年前開始，無論是影相定係寫字，或是係畫政治漫畫都接受freelance作為得獎人。」

有被捕風險仍然會進行採訪工作

警方指，修訂不會影響所有記者在公眾地方的採訪工作，而且是與時俱進，譚蕙芸不同意，她過去至少3次在公眾街道中被列入封鎖線內，「希望佢哋唔好混淆視聽，一時又講室內記者會，一時又講上次《蘋果日報》大樓，大部分人關注是街上發生嘅社會事件」，即使記者身處的是行人路也好，不用一分鐘便會成為警方封鎖線內的人，「唔承認我哋係記者，咁我哋就會被檢控及截查。」

但即便有被捕風險，譚蕙芸仍然會繼續採訪工作，「做記者是向公眾問責，我哋唔係希望得到官方認可。」曾擔任警隊傳媒教育的她，認為警方要做到真正的與時俱進，要多了解傳媒生態，包括自由身記者如何定義，網媒如何定義，並非以政府新聞處的名單作定義。

理大事件中記協與警方合作識別學生記者



譚蕙芸提及去年11月的理大事件中，記協主席楊健興有協助警方公共關係科去辨識記者證，學生證等，「點解宜家唔係與時俱進修，連理大上年11月都做到，點解宜家倒返轉呢？」她認為，不同專業機構願意協助政府機構去辨識記者。