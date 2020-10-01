六四民運領袖指陳彥霖同學獲美國政治庇獲　與胞姊一年後可申綠證

六四民運領袖、現於美國洛杉磯律師行擔任移民顧問工作的鄭存柱在社交網頁和傳媒訪問中表示，一對去年曾參與反修例運動的姊弟獲美國政治庇獲，其中弟弟為陳彥霖的同學，二十幾歲的姊姊已投身社會工作。 鄭存柱接受《自由亞洲電台》訪問時指出，二人身邊出現很多讓其父母擔心的事情，例如姊姊的同學被抓、弟弟的同學陳彥霖死亡，因其父母在去年十二月讓他們到美國旅遊兼暫避，最終在他的建議下，嘗試申請政治庇護。

鄭存柱在訪問中指出，二人有參與反修例運動，但不是「經常走在前面的那些人」，但由於身邊出現很多讓他們父母擔心的事情，於是讓二人到美國旅遊暫避，「實際上，他們兩位並沒有被抓捕，只是香港的局勢現在變得這樣差」。

鄭存柱表示，二人在美國的親威是他的朋友，故與他們見面後，建議他們申請庇獲，他透露二人在一、二月份提交申請，由於美國移民局因疫情臨時關閉，6月份才恢復運作。及至上月，二人獲得了面談機會，周二（29日）正式獲批政治庇護申請。

鄭存柱相信，兩姐弟一年後可以申請綠卡，又指兩人獲批政治庇護，反映美國不再認可香港是擁有民主法制的獨立地區。

鄭又指，六四事件後，港人協助民運學生前往西方國家，因此他作為定居美國的民運領袖，希望聯合起來回饋港人。

