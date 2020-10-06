涂謹申：台灣拒批陳同佳簽證將被狠批　料台律師可來港陪陳赴台

台灣殺人案疑犯陳同佳表示，希望本月內到台灣自首。台灣行政院長蘇貞昌昨日指，陳同佳不能以自由行方式到台灣投案，認為兩地政府需要好好談，港府昨回應指，陳同佳一旦獲台灣明確通知獲批赴台，港台兩地可透過警務合作渠道，安排簽證安排及赴台日期等細節。 民主黨立法會議員涂謹申估計，如果陳同佳希望赴台，其台灣律師可代為聯絡，相信只要陳同佳有此意願，台灣的入境部門亦不會不批准，否則肯定會被狠批。他又指，如果台方不讓管浩鳴牧師陪陳赴台，可由陳同佳的台灣律師代勞。

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涂謹申今早在電台節目接受電話訪問指，如果台方因為疫情控制入境，應可安排陳同佳先申請簽證。他指，不清楚台方對陳同佳乘坐班機等方面有否要求，例如需要香港警方陪同陳同佳赴台，待飛至香港邊界時由台灣警政人員轉為控制等。

除了赴台安排，涂謹申料兩地在交換證據方面亦有問題，因為陳同佳在香港受審洗黑錢時，曾詳細地落口供提到殺人經過，料台灣需要這方面的證據，又指兩年前香港曾向台灣取證，台灣當時亦曾交出相關證據。

涂又稱，蘇貞昌的說法，似乎與台方就入境方面的說法略有不同，只是不讓陳同佳取得「落地簽證」，相信不讓他「自由行」赴台只是極端說法，而不讓陳到當地簽證處理屬正常，料經官方渠道申請可行。

被問到港府會否擔心以官方與台對口，會顯示台灣是國家時，涂反指香港警方一向有與台灣合作，以往亦試過派人在飛機上接走人，認為對口不需要對方是國家實體，「如果台灣玩嘢，港府都可以說出來。」

不過，涂謹申提到，如果陳同佳要求管牧師陪同赴台，未知台灣會否批准，因為他曾被拒入台，但相信陳同佳已有台灣律師，認為這律師也可來港陪他到台灣。