民主派區會正副主席首晤徐英偉批嬉皮笑臉　政府消息：局長願溝通

民政事務局局長徐英偉4月上任，今（8日）早首度與民主派17區正副主席會面，歷時兩小時。會後18區區議會民主派議員聯席會議召集人鍾錦麟表示對會面感失望，指看不到政府有誠意改善與區議會關係。 鍾錦麟指會上與徐英偉提及區議會職權、撥款、區議員營運開支申領等問題，包括建立與民政事務局的溝通機制，惟對方一律未有給予確實回應。離島區民主派代表梁國豪則不滿徐英偉會上態度，批評對方說話不停兜圈，「經常嬉皮笑臉」。 有份出席會議的政府官員則反駁，徐英偉與民主派人士開會時面帶笑容，是善意表現，表示願意和他們溝通，強調在目前社會經濟現實環境下，希望區議會先聚焦民生議題。

民政事務局局長徐英偉4月上任，10月8日早上首度與民主派17區正副主席會面，歷時兩小時。（趙家賢提供）

鍾錦麟表示，會上有追問為何區議員跟進警方工作，例如東區區議會跟進西灣河開槍案會被界定為越權，而徐英偉否認區議員職權標準有變。鍾強調，即是政府認為個別事項屬越權，不代表區議會作出相關討論是違法。

東區區議會副主席趙家賢表示，聯絡會議在會上向徐英偉遞信提出12項要求，包括促請民政事務局尊重區議會角色、官員不應擅自離職及缺席會議、恢復定期與區議會政府主席會面等。趙家賢質疑，政府早年曾檢討區議會職能，表示會就全港議題向區議會諮詢，但現在就連區議會討論相關議題都要打壓，在民主派主導議會後，刻意矮化區議會。

離島區議會民主派代表梁國豪不滿徐英偉會上態度，批評對方說話不停兜圈，「經常嬉皮笑臉，我已經多次提醒他不要笑，他就不停繼續笑。」 梁希望對方日後可正面回答問題。

鍾錦麟指會上與徐英偉提及區議會職權、撥款、區議員營運開支申領等問題，包括建立與民政事務局的溝通機制，惟對方一律未有給予確實回應。（趙家賢提供）

有份出席會議的政府官則強調，會議氣氛不俗，大家都有誠意溝通，尤其部分區議會的正、副主席，「睇得出想就許多地區性議題進行深入交流，為居民做出實際成績」。該官員又強調，徐英偉與民主派人士開會時面帶笑容，是願意溝通的表現。

至於民主派區議會正、副主席要求與民政局長維持定期溝通機制，該官員回應，在目前社會經濟現實環境下，政府希望區議會先聚焦民生議題。