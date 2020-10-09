曾鈺成爆林鄭曾批民建聯未為政府培養人才　曾想一次叮走兩局長

立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成透露，特首林鄭月娥在2017年勝出特首選舉後，曾找他傾談，他憶述當時對方很不客氣地指出，民建聯多年來未能為政府培養人才，又提到當時民建聯有兩名局長在政府，林鄭對兩人都不滿意，但若將兩人「炒晒」，會令民建聯很難過，因此姑且留下一人。 曾鈺成接受港台節目《鏗鏘說》訪問時表示，民建聯自成立以來，從不認為有使命要為特區政府培養管治人才，他強調民建聯是主力打立法會選戰，贏取足夠議席支持政府依法施政，「邊個做特首都不關我地（民建聯）事」。曾鈺成說，他曾向林鄭指出，民建聯當然無人加入政府因若有能幹的人都會找他參選立法會。

曾鈺成在訪問中又提到，前特首董建華及曾蔭權都曾邀請他出任政府官員，而上任特首梁振英亦有邀請他加入政府出任副司長，但被他拒絕，因為他認為「個位唔係幾好」。

對於有指如果曾鈺成做特首，香港今日便不會「咁慘」，曾鈺成說，自己雖然與兩邊陣營都有溝通，但兩邊都不會對他真正信任，有建制派曾指他是內奸，亦有泛民說他是「兩面人」。

葉劉曾對他說 整建制派除他倆 無人有條件做特首

曾鈺成又透露，若干年前，新民黨主席葉劉淑儀曾對他說，整個建制派除他們兩人，便無人有條件做特首，但指出曾鈺成沒有在政府工作的經驗。