曾鈺成爆林鄭曾批民建聯未為政府培養人才　曾想一次叮走兩局長

政情
撰文：
最後更新日期：
立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成透露，特首林鄭月娥在2017年勝出特首選舉後，曾找他傾談，他憶述當時對方很不客氣地指出，民建聯多年來未能為政府培養人才，又提到當時民建聯有兩名局長在政府，林鄭對兩人都不滿意，但若將兩人「炒晒」，會令民建聯很難過，因此姑且留下一人。
曾鈺成接受港台節目《鏗鏘說》訪問時表示，民建聯自成立以來，從不認為有使命要為特區政府培養管治人才，他強調民建聯是主力打立法會選戰，贏取足夠議席支持政府依法施政，「邊個做特首都不關我地（民建聯）事」。曾鈺成說，他曾向林鄭指出，民建聯當然無人加入政府因若有能幹的人都會找他參選立法會。
曾鈺成在訪問中又提到，前特首董建華及曾蔭權都曾邀請他出任政府官員，而上任特首梁振英亦有邀請他加入政府出任副司長，但被他拒絕，因為他認為「個位唔係幾好」。
對於有指如果曾鈺成做特首，香港今日便不會「咁慘」，曾鈺成說，自己雖然與兩邊陣營都有溝通，但兩邊都不會對他真正信任，有建制派曾指他是內奸，亦有泛民說他是「兩面人」。
葉劉曾對他說　整建制派除他倆　無人有條件做特首
曾鈺成又透露，若干年前，新民黨主席葉劉淑儀曾對他說，整個建制派除他們兩人，便無人有條件做特首，但指出曾鈺成沒有在政府工作的經驗。
曾鈺成透露，特首林鄭月娥在2017年勝出特首選舉後，曾找他傾談，他憶述當時對方很不客氣地指出，民建聯多年來未能為政府培養人才。
稱量刑委員會影響司法獨立　曾鈺成：司法機構應增加透明度
三權分立｜曾鈺成：爭拗「庸人自擾」　看不到司法獨立會受影響
專訪｜曾鈺成否認大灣區設票站偏幫建制　促林鄭承諾明年一定選到
專訪｜現屆立法會延一年　曾鈺成指唯一可行辦法：反映無政治考慮
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。