消息：政府擬推電子派票　關愛隊「翻生」　料明年立法會選舉落實

新一份《施政報告》於本周三（14日）公布，據了解，特首林鄭月娥將會公布一系列新選舉措施，包括全國境外投票制度。此外，《香港01》接獲消息，指政府擬於明年立法會選舉落實「電子派票」和「關愛隊」。 選管會於今年六月公布2020年立法會換屆選舉指引時，曾明確指出「電子派票」不可行，因落實「電子選民登記冊」涉及招標、修改相關附屬法例等程序，難以在原訂於今年9月舉行的換屆選舉落實。政府消息人士指出，鑒於選舉已押後一年，目前距離明年換屆選舉尚餘十個月，時間上變得可行，加上當局原定已計劃於明年選委會選舉落實「電子選民登記冊」和「電子派票」，令當局「無籍口唔做」。據了解，由於「電子派票」和「電子選民登記冊」能夠落實，「關愛隊」料亦將重推。

據了解，相關部門正積極研究落實「電子派票」的實體細節，「電子選民登記冊」將會替代一直沿用的紙本選民登記冊，當選民排隊進入發票櫃枱後，選民向工作人員展示身份證明文件，工作人員載有電子選民登記冊的電腦核對選民資料，完成核對後便會向選民派發紙張選票。圖為發票櫃枱（高仲明攝/資料圈片）

兩手準備防電腦故障



建制派去年在區議會選舉大敗後力斥選舉不公，要求選管會於原訂今年九月的立會選舉推出多項選舉改革措施，包括電子派票、電子投票、電子點票、「關愛隊」等。政制及內地事務局局長曾國衞更在選管會公布正式選舉指引的前兩天，接受建制傳媒專訪，表明需設「關愛隊」，惹來被指向選管會施壓之嫌。選管會最終力排眾議，未有接納相關建議。

所謂「關愛隊」,即讓長者、孕婦、殘疾人士等優先投票。

據了解，隨著立法會換屆選舉押後至明年九月舉行，除了全國境外投票，「電子派票」和「關愛隊」很大可能「敗部復活」，於來年的立法會選舉正式落實，其中「電子派票」安排有可能涵蓋於《施政報告》內容之中。

據了解，相關部門已積極研究落實「電子派票」的實體細節，「電子選民登記冊」將會替代一直沿用的紙本選民登記冊，當選民抵達發票櫃枱後，選民先向工作人員展示身份證明文件，選站工作人員將透過載有電子選民登記冊的電腦，核對選民資料，完成核對後便會向選民派發紙張選票，確保選票不會重覆派發。

建制派在去年區選稱收到很多選民投訴，稱有選民到達發票櫃枱，方發現自己名字在選民登記冊已被劃去，消息人士指，「電子派票」落實後，建制派所述的情況將不會再發生。

選管會主席馮驊在今年六月曾指出，立法會投票日只有一天，擔心處理電子登記冊的電腦屆時出現技術故障，形容「我哋（選管會）都唔可以再錯」。據了解，為了避免上述技術問題，電子選民登記冊會存放在兩個雲端伺服器，若工作人員無法從主伺服器存取選民登記冊，仍有可透過後備的雲端伺服器取得相關登記冊，同時亦會準備一直沿用的紙本選民登記冊，以備不時之需。

選管會曾指因落實「電子選民登記冊」涉及包括招標、修改相關附屬法例等程序，難以在原訂於今年9月舉行的立法會換屆選舉推行。政府消息人士解釋，由於選舉已押後一年，目前距離明年換屆選舉尚餘十個月，時間上變得可行，加上當局原定已計劃於明年的選委會選舉推出「電子選民登記冊」，令當局「無籍口唔做」。

去年區議會選舉，多個票站出現人龍。（羅國輝攝/資料圖片）

選管會曾否決「關愛隊」建議

建制派一直要求選管會落實「關愛隊」，不過選管會今年六月公布的選舉指引未有接納建議，稱按身份證號碼字母字頭分流選民，已屬關愛措施，加上按身份證字頭分流選民至不同發票櫃枱取票，已大致按照年齡層分流，每張發票櫃枱亦只備有某個身份證字頭的紙本選民登記冊，因此即使另設關愛隊，選民仍要在所屬發票櫃枱輪候。消息人士指出，由於「電子選民登記冊」將於明年選舉落實，令原先「關愛隊」碰上的技術困難迎刃而解，故明年選舉落實關愛隊的可能性相當高。

消息人士解釋，不論是境外投票、「關愛隊」和「電子派票」也需要經過修改《選舉條例》，只要政府向立法會提出修改《選舉條例》並獲通過，有關措施便會在選舉落實。至於「電子投票」、「電子點票」，政府消息指出兩項措施均不會在明年選舉推行，因有太多技術問題需要解決。

陳浩天在2016年參選立法會新界西直選被DQ，他及後提出選舉呈請，經過接近一年半才完成司法程序。（梁鵬威攝/資料圖片）

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每票15元選舉資助限制料獲放寬

根據相關法例，立法會候選人得票只要取得5%或以上的有效選票，均可獲得每票15元的選舉資助；惟按現時規定，每當有落選人或被DQ的參選人入稟選舉呈請，數以十萬、甚至百萬計的選舉資助則需待司法程序完結後，方能向參選人發放，歷時動輒數年。據了解有關限制將會放寬，即使有人入稟選舉呈請，選舉資助也不會再延遲發放。