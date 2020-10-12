拆局│推境外投票如「焗緊的蛋糕」　修例時間緊逼　建制不樂觀

特首林鄭月娥今（12日）表示，由於獲安排本月下旬到北京商討正在爭取的中央支持政策，故決定押後原定周三在立法會發表的新一份施政報告，爭取11月底前公布。 早前有傳當局正研究修改《選舉條例》推行全國性投票制度，常居大灣區港人，以及在上海、北京等重要熱門地點的港人，亦可在當地「遙距」投票，目標由明年立法會選舉起落實。另外據悉政府擬於明年選舉落實「電子派票」和「關愛隊」。 政界關注，林鄭押後《施政報告》會否影響修例進度。有政府中人形容，修例工作有如「焗緊嘅蛋糕」，承認時間十分緊逼，若要趕及在明年立法會選舉實行，最遲須於明年首季通過修例，以備有足夠時間完成相關行政程序。

選舉管理委員會今（12日）公布的2020年立法會換屆選舉報告書中指出，境外投票涉及重大選舉政策考慮，政府應就政策層面及相關法律運作作研究，再交由立法會決議。

選管會：推境外投票必先確保有合適監察機制

林鄭在8月宣布押後今年立法會選舉時，曾表明若政制及內地事務局局長同意，未來一年會爭取處理選舉安排，使若明年疫情持續，政府也不再需要押後選舉，加上建制派多番要求政府應考慮在內地港人的投票權，令政圈猜測政府是否有意修改《選舉條例》，讓港人可在內地投票。

選舉管理委員會今（12日）公布的2020年立法會換屆選舉報告書，亦有提及境外投票建議。選管會指出，理解疫情對身處境外選民行使投票權問題，惟境外投票涉及重大選舉政策考慮，政府應就政策層面及相關法律運作作研究，再交由立法會決議。

選管會又強調，若要實行境外投票，必須確保有合適的監察機制，確保選舉的公信力不會因而受損，又指在法律方面，就現行選舉法例如何在境外實施及執行，政府必須審慎研究，以處理境外出現違規事情的執法問題。

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修例須經立法會三讀 政府中人：時間十分緊逼

理論上，即使林鄭宣布押後宣讀《施政報告》，也不影響整體修例進度。由於修例只需由政制及內地事務局在立法會提交文件，再經一讀、二讀、三讀程序，法例就已告通過。但有政府中人提醒，雖然局方正積極籌備修例工作，但時間十分緊逼，若要趕及在明年立法會選舉實行電子派票、境外投票等，最遲須於明年首季通過修例，以備在明年選民登記工作開始前，完成行政程序。

按法例，在選舉年，4月2日是更改選民登記資料的截止日期，5月2日是新選民登記截止日期。

至於設立「關愛隊」的建議，政府中人說，選管會已在報告中表明需先實行電子派票，才有條件設「關愛隊」，故一切安排皆視乎立法會能否趕及明年初通過修例。

建制議員：淨係法案委員會都起碼搞個幾月

有建制派坦言，基於現時距離明年首季實際只餘約4個多月開會時間（扣除聖誕、新年長假期），「淨係法案委員會都起碼搞個幾月」，要完成整個三讀程序談何容易。該人又指，建制派內部大方向支持應容許居內地港人投票，但在實際操作上則未有共識，政府亦需時解決執行上問題，加上有關議題具爭議性，「泛民點會咁易俾你過」，故對立法會明年能趕及完成修例不感樂觀。