施政報告押後｜麥美娟冀押後令報告更有內涵　增法定假期成熟可推

國家主席習近平本周三（14日）出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，特首林鄭月娥今（12日）表示，獲安排本月下旬到北京商討正在爭取的中央支持政策，故決定押後原定本周三在立法會發表的新一份《施政報告》，爭取11月底前公布。 建制派立法會議員表示，尊重和理解林鄭押後決定。建制派「班長」廖長江稱，經歷多個月的「黑暴」和疫情衝擊，香港經濟面對前所未有的嚴峻，首要事項應提振經濟。廖長江認為，若中央對林鄭提岀的建議有正面回應，可期望經濟在中央支持下重新上路。

麥美娟：押後施政報告倉促

民建聯主席李慧琼認為，政府應在疫情新常態下重啟經濟，並利用內地推動經濟內循環的契機。她又指，期望林鄭可向中央爭取有利本港措施，如「健康碼」未必等待《施政報告》發表後才推出。

經民聯立法會議員林健鋒指，本港不能坐食山崩，認同本港需要尋求中央支持重振經濟。他又指，不少市民期望重開關口，希望政府能把握機會向中央反映，如盡快落實「健康碼」。

工聯會麥美娟認為，政府押後公布《施政報告》的確倉卒，她希望政府能運用押後公布的時間，勾劃出未來路綫規劃 ，讓市民走出逆境 ，令施政報告更有內涵。

麥美娟又指，香港不能再以「滾水滾塘魚」的措施恢復經濟，應借助快速復甦經濟的內地振興香港。對於有傳政府會推出劃一法定假期等勞工措施，麥美娟認為政府應該「成熟一項推一項」，毋需等到下月公布《施政報告》才推出。