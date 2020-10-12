施政報告｜實體版慣常先印封面　免環保災難　何安達：倒瀉籮蟹

行政長官林鄭月娥今日（12日）突然公布，要率領特區政府代表團赴深圳出席在周三（14日）舉行的深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並宣布押後原定後日公布的《施政報告》。報告的實體版印刷了嗎？會否釀成「環保災難」？行政長官辦公室稱不評論《施政報告》準備工作的具體進度，亦沒有備存有關開支的分項數字。而；而往年負責印刷的物流署亦表示沒有補充。在梁振英年代的新聞統籌專員馮煒光指，物流署的印務科效率高，相信實體版並未開始列印，意味不會因押後而浪費大量紙張。 然而，曾蔭權年代的新聞統籌專員何安達直言，突然押後令市民觀感差，「最強的感覺是內地已不從香港角度考慮」，他批評港府疫情以來推出的全民檢測及保就業有不少漏洞，呼籲港府別只聚焦國安問題，應花精力在民生政策上，並按原定計劃，先在周三宣布涉及民生、港府可決策的計劃，至於須與內地商討或尋求支援的項目則容後公布。

翻查資料，2017年林鄭上任首份《施政報告》的實體印刷版，完整版及施政綱領合計印了7萬6千份，涉款約170萬元。原定《施政報告》印刷了嗎？會否釀成「環保災難」或浪費公帤？行政長官辦公室稱，不評論《施政報告》準備工作的具體進度，亦沒有備存有關開支的分項數字；而往年負責印刷的物流署亦表示沒有補充。

馮煒光：公布前一至兩天才印刷

而前特首辦新聞統籌專員馮煒光接受《香港01》訪問時透露，《施政報告》封面事先印好，詳細版內頁屬黑白印刷，物流署的印務科可於一至兩天內完成印刷程序：「如果周三要，一般周一才定稿都可以。」

他估計《施政報告》更新版的封面不會有大改動：「除非口號或封面因為慶祝會要改，否則封面可沿用，至於會改什麼內容？難以猜度，但相信大方向不會改。」至於更改報告工序繁複嗎？馮煒光直言，若涉及細節，需局方配合會需時較長，倘只屬大方向，特首只需要知會司長及局長。

《施政報告》押後、公布日未定 何安達：北京無考慮港府施政周期需要

至於曾蔭權年代任職新聞統籌專員何安達接受《香港01》訪問時直言，不確定印刷程序，惟認為港府在兩日前才公布押後《施政報告》理由不充分，令人感覺欠部署，而失業支援再拖一個多月，易招不滿：「《施政報告》是未來一年的計劃，現在連何時公布都『倒瀉籮蟹』......最強的感覺是內地已不從香港角度考慮」。

他解釋，理論上港府早已將《施政報告》提案交予內地，但「似是北京完全無考慮香港、特區政府施政周期需要，『阿爺話點就點』。」疫情下失業問題備受關注，何安達建議，港府先公布特區有權決定、涉及民生的計劃，如失業資助如何計算、有薪假安排及明日大嶼細節。

有利措施是本港推全面直選，但應不在中港政府商討事項之內，本地政治壓力愈來愈大，政治氣候愈來愈低，香港夾在中美角力之間，或再有制裁，長遠令香港失去競爭力。若（林鄭）以為內地助港措施可以令港人信心增強？是想多了。 前新聞統籌專員何安達

林鄭突然宣布施政報告押後。（張浩維攝）

何安達籲港府集中精力應對民生 按計劃公布民生建議

何安達憶說，以往《施政報告》撰寫前，港府會由在下層展開諮詢，特首再與三司商討來年重心，惟現時似是單向式「由上而下」。他批評，疫情以來，港府將國家安全視為「重中之重」，形容港府以「顯微鏡」檢視與國安相關事宜，如老師除牌、記者聘任等，卻在全民檢測或保就業資助上「急就章」，令政策存在眾多漏洞，備受各界質疑及批評，「一係甩甩漏漏，一係唔緊唔緊」。

行政長官林鄭月娥宣布押後《施政報告》時，希望包含中央支持香港發展的政策，但何安達直言，若支援政策只是推健康碼、疫後再推內地旅客來港等，未必廣受港人歡迎；他重申港人對政治及本港長遠競爭力欠信心，呼籲港府別只聚焦國安問題，應將精力花在民生政策，挽回港人信心。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華。（資料圖片／黃寶瑩攝）

宣布押後涉內地支援政策 鍾劍華：有特首被架空的感覺

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華亦指出，過往港府在籌備《施政報告》時，會有「醞釀」及諮詢環節，惟今年卻未有聽聞：「即使是過場式，之前都會約見學界、商界及專業界別會面討論，不會『話停就停』。



而港府在《施政報告》原定公布日前兩天才宣布押後，他形容是罕見，且林鄭明言希望包含中央支持香港政策在《施政報告》是以往甚少出現，令人感覺特首職能被架空：「多年來都無試過將已編排的改期，而且延後一個多月，令人感覺越來越兒戲，更有特首被架空的感覺。」