修例風波｜九龍城區議會14民主派聯署　促主席刪議程拒鄧炳強到訪

警務處處長鄧炳強今年多次出席區議會會議，他上月出席油尖旺區議會時，提及831太子站事件、理大、中大示威等示威活動，期間多次與民主派議員舌戰。 九龍城區議會本周四（15日）舉行會議，本來鄧炳強亦會出議，惟25名議員當中，有14名議員向主席蕭亮聲聯署，要求他剔除鄧炳強到訪的議程。聯署信指，政府和警方過往經常阻礙追查相關事件的委員會或會議，拒絕在議會理性討論，批評他們以「交流」之名到區議會，實為「政治樣板戲」。

14名參與聯署的九龍城區議會議員，包括該區議會副主席鄺葆賢、抗爭派李軒朗、民主黨黃國桐、馬希鵬、馮文韜、社工曾健超等人。

聯署信表示，他們獲悉鄧炳強將列席會議，批評他過去到訪其他區議會時，不斷重複警方既有論調，拒絕聆聽和回應區議員對警方執法的質詢，將區議會會議當成宣傳警隊的平台，不存在任何「交流」和「溝通」。

聯署又批評警務處經常缺席區議會會議，只用書信官腔回應區議員對地區問題的質詢，當派代表出席會議時，卻屢次中途離席，需要秘書協助提醒警務處代表返回座席討論問題。

聯署的區議員促請主席蕭亮聲根據《九龍城區議會會議常規》的權力，剔除鄧炳強到訪的議程，正式拒絕他「到訪」。