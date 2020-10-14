財經加零一精華｜境外投票再掀示威浪潮？黃國健研判反彈不會太大

消息指出，政府將於下月向立法會提交法案，修改《選舉條例》，倘若修例獲立法會通過，全國境外投票、關愛隊和電子選民登記冊將於明年9月立法會選舉正式落實。境外投票建議極具爭議，民主派早已揚言將會全力反對，更有分析認為，修改《選舉條例》或會重演《逃犯條例》修訂風波，再次觸發大規模政治運動。 行政會議成員、工聯會立法會議員黃國健認為，政府去年修改《逃犯條例》修訂之時，「反對派」透過政治操作，為社會製造社會恐懼，令很多人認為自己也會被「送中」審訊，但今次修改《選舉條例》不會影響廣大香港市民的人身安全，市民不會因此有恐懼感，故相信反彈不會太大。

黃國健續說，他相信民主派仍想利用《選舉條例》修訂，再次挑起社會動亂。（梁鵬威攝／資料圖片）

指《國安法》已立 料民主派需考量更多問題

黃國健批評，「反對派」凡事從負面角度出發和考慮，料民主派在議會審議《選舉條例》時也會「搞局」和阻止修例，不過他認為，現在與去年修例風波最大的不同，就是現時《港區國安法》已立法，形容民主派日後在議會內，或需重新考量更多問題。

黃國健表示，他相信民主派仍想利用《選舉條例》修訂，再次挑起社會動亂，「好像去年一般，取得他們的『政治分』。」黃國健認為，是次修例為過往受不公平對待的境外選民還一個公道，「相信社會在這方面與上次《逃犯條例》修訂，有不同的感受。」

黃國健續指，修訂《逃犯條例》之時，「反對派」製造社會恐懼，令很多人認為自己有機會被「送中」，被帶回內地審訊，他指出是次修例不會影響廣大香港市民的人身安全，市民不會有恐懼感，相信社會反彈不會太大。他認為，民主派應以平常心面對是次修例，認為境外投票不一定對建制派有利，可能很多在內地讀書、工作的人，也是民主派的支持者，希望民主派不要「諗得太多」。

黃國健認為，若境外投票等建議需在明年9月落實，時間的確尚餘不多，認為需在明年3、4月通過有關修例，方能趕及在明年選舉落實。

消息指出，政府將於下月向立法會提交法案，修改《選舉條例》，倘若修例獲立法會通過，全國境外投票、關愛隊和電子選民登記冊將於明年9月選舉落實。