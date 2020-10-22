專訪｜任主席四年　梁君彥最痛心立會被衝擊　連任要問政治朋友？

第六屆立法會延任一年，立法會主席梁君彥也要「再坐一會」，繼續擔任立會「舵手」。梁君彥日前接受《香港01》專訪，談及獲頒大紫荊勳章的感受，指立法會過去四年一直按照《基本法》履行職責，是他獲頒大紫荊的理由，又指勳章雖是個人榮譽，不過自己只是代表立法機關、議員和秘書處領勳。 回顧歷史，前主席范徐麗泰和曾鈺成均在任期最後一年獲頒授勳章，梁君彥是次獲授勳是否意味他將於來年結束議員和主席生涯？他表示，來年是否角逐連任需考慮很多因素，包括健康、家庭因素，亦會考慮工商總會、經民聯及其「政治朋友」的支持。 至於「政治朋友」是否包括中聯辦，梁君彥笑指：「我有很多政治朋友，我有經民聯的朋友，我有一些名字好熟悉的朋友，有一些較親北京的朋友，政協、人大朋友，他們也可以支持我，或者給我選票。」

梁君彥對獲頒大紫荊感到鼓舞。（盧翊銘攝）

「社會兩極 議會一定兩極」 籲各方退後一步

四年前，梁君彥在建制派的加持下，成功登上立法會主席寶座，甫上任即經歷宣誓風波，翌年再發生一地兩檢和修改《議事規則》議會攻防戰，去年更爆發反修例風波，四年主席生涯可謂歷盡驚濤駭浪。

梁君彥說，四年來最痛心和最感觸的，是示威者去年「七一」衝擊立法會，立法會完全被破壞，不只是他感到心痛，立法會的秘書和同事也感慨萬千。

立法會大樓雖能修復，惟議會內劍拔弩張的情況愈演愈烈，就連18個事務委員會選主席也「無偈傾」，社會撕裂在議會內充分體現。梁君彥說，去了這個地步，大家都不想見到，「過去一年，有同事把持（內會）選舉主持位置，甚麼也做得出。」他續說：「誰有人責任？簡單來說就是社會的責任，不只是政府、不同黨派議員、Opinion Leader（輿論領袖），也是時候退後一步，慢慢將這個結解開。」

梁君彥指，議會是社會的縮影，當社會兩極化，議會就一定會兩極化，希望政府多聽意見、多溝通，不同黨派也多聽、多接納市民意見，與不同市民溝通，認為不同黨派在疫情和經濟大落後的情況下，應多關注民生議題，多為市民做事，不要凡事政治化。

梁君彥未有透露自己在美國有沒有資產，但重申制裁與否也不是其考慮的因素，只會做好工作。（盧翊銘攝）

獲頒大紫荊 梁君彥感鼓舞

梁君彥再次以「一隻手掌拍不響」形容行政立法關係，當行政機關和立法機關的互動到了冰點，便會「只有更差，沒有最差」，但倘若大家伸出檻欖枝，情況就會改善，他希望各黨派退後一步、回歸初心。他認為，建制、泛民也有一個「中心點」，即大家都為市民做事，很多事情立場非南轅北轍，期待看到行政立法關係有回暖之日。

回顧歷史，范徐麗泰、曾鈺成均在任期最後一年獲頒大紫荊勳章，梁君彥如今已獲頒授大紫荊，當中是否暗藏政治密碼，意味他將於本屆會期後「交棒」？梁君彥表示，角逐連任與否需考慮很多因素，包括健康、家庭，亦會考慮選民、經民聯及其「政治朋友」的支持。

問到「政治朋友」是否包括中聯辦，他笑指「我有很多政治朋友，我有經民聯的朋友，我有一些名字好熟悉的朋友，有一些較親北京的朋友，政協、人大朋友，他們也可以支持我，或者給我選票。」

梁君彥對獲頒大紫荊感到鼓舞，稱自己只是代表立法機關、議員和秘書處獲勳，「取得大紫荊勳章當然是一個個人榮譽，我的看法就是，我只是其中一個代表，因為過去四年，立法會也能按照《基本法》履行職責，這是一個得到大紫荊的理由，特別是過去四年如此艱難，過去四年政治、社會處境也比較困難，立法會也能夠盡力履行工作，也覺得很鼓舞。」

梁君彥指，議會是社會的縮影，當社會兩極化，議會就一定兩極化，希望政府多聽意見、多溝通。（盧翊銘攝）

不怕被美國制裁

至於會否擔心因在立法會雷厲風行「剪布」而被美國制裁，梁君彥未有透露自己在美國有沒有資產，但重申制裁與否也不是其考慮的因素，只會做好其主席工作，又直言：「若議員因『抗爭』而被懲罰，繼而要（美國）罰我，老實說香港是法治地方，若我執行法治也被懲罰和制裁，『咁呢啲無呀』，自己做好自己責任、守法去做，執法工作又不是我責任，裁決（法庭）又不是我做，這些（立法會）發生的事情，立法會主席也不是很大權力。」

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