美國制裁｜高官設法分散銀行風險　陳振英：接局長、副局長查詢

美國國務院日前根據《香港自治法》發表報告，正式向國際金融機構發出警告，要求不再與包括特首林鄭月娥在內等遭到制裁的人士有商業往來，否則可能面臨二次制裁。這是繼財政部於8月公布制裁11名香港與內地官員及前官員後，美國再一次就香港議題有具體行動，而今次報告進一步提出更多制裁措施詳情。 金融界立法會議員陳振英接受《香港01》查詢時指，近期有非在美國制裁名單內的高敏感政治人物（PEP），包括問責局長、副局長、常任秘書長及建制派立法會議員向他查詢，應否在不同銀行分散投資，例如開設不同戶口，相信是以備不時之需，但暫未見有人將資金大量轉往中資銀行的部署。

▼8月遭美國財政部列入制裁的中港官員名單及理由▼

+ 5 + 5 + 5

陳振英坦言，不少官員及政治人物的資產都太集中於一、兩間銀行，認為應分散投資，他比喻「唔好一間銀行放晒5蚊，應該每間都放1蚊」。

陳振英認為，有關人士的做法應是為了未雨綢繆，因日後若不幸被列入制裁名單，屆時就難以再在銀行開戶。另外，若有銀行日後被「點名」，他們身為PEP仍有其他銀行可用作交易，免得所有資產被變相凍結。

在今年8月，多家銀行據報採取行動，當中渣打銀行將被美國制裁的官員列入禁止開戶名單，花旗銀行亦暫停有關官員的相關戶口。另外，中資銀行包括中國銀行、建設銀行及招商銀行，都被指為相關官員開戶時，態度趨向謹慎，且最少有一家銀行已暫停為其開戶。