國安法｜加國予港人政治庇護　難民需為兩類人、具備五項因素

反修例運動自去年六月爆發至今，已有逾一萬人被拘捕，不少被捕人士或曾參與反修例的港人選擇到「五眼聯盟」國家、德國等歐美國家申請政治庇護，一對夫婦今天（7日）據報取得加拿大移民和難民局（Immigration and Refugee Board of Canada）批出政治庇護。根據加國移民和難民局官方數字，自今年1月至6月，共有25名香港公民申請政治庇護，37宗個案待處理，當時未有個案獲批。 根據加國相關法律條文和簡介，難民申請人需為受保護人士 (Person in Need of Protection)或聯合國公約難民 (Convention Refugee)，申請人可於入境口岸即時提出申請，或入境後到加拿大移民、難民及公民部（IRCC）辦公室提出申請，再通過資格面試、難民聽證會等程序，方能成為難民。

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今年申請個案大增

根據加拿大移民和難民局官方數字，今年1月至6月，共有25名香港公民申請政治庇護，37宗個案待處理，較去年待處理的12宗個案大增三倍。2016至2018年間，共有7名香港公民申請政治庇護，惟沒有個案獲批，其中6人的申請被拒。對比其他國家和地區，香港申請成為政治難民的比率仍屬非常低，以中國為例，去年有2,010人申請政治庇護，547人獲批。

網上有不少資料綜合申請成為政治難民的程序和需知，難民申請人需為聯合國公約難民 (Convention Refugee)或需受保護人士 (Person in Need of Protection) ；聯合國公約難民意指：「基於您的種族，宗教，國籍，特定社會團體的成員或政治觀點，您有充分理由擔心您在自己的國籍國會受到迫害。」需受保護人士則指申請人若被遣返回國籍國，將會面臨遭受酷刑的危險，生命危險或遭受殘忍和不尋常的待遇或處罰的風險。

當中申請者需具備五項因素，包括恐懼被逼害、被逼害是基於種族、宗教、國籍、社群或政見、具客觀根據的恐懼、申請者已離開原居地，以及申請者不能或不願返回原居地和在該地得到庇護。

申請人可於入境口岸即時提出申請，或入境後到加拿大移民、難民及公民部（IRCC）辦公室提出申請，先需透過資格面試，隨後獲取難民紙、等待難民聽證、申請社會救濟、技能培訓、工作證等，最後出席難民聽證會，由相關部門決定是否批出難民身份。

根據紅十字會的《加拿大對難民申請的程序》文件，若難民申請被拒絕，可在15天內向難民上訴庭 (RAD) 提出上訴，亦可嘗試以人道和同情的理由 (humanitarian andcompassionate grounds) 申請留在加拿大。

根據加國移民和難民局官方數字，自今年1月至6月，共有25人申請政治庇護，37宗個案待處理，當時未有個案獲批。（余俊亮攝/資料圖片）

根據加拿大移民和難民局官方數字，今年1月至6月，共有25名香港公民申請政治庇護，37宗個案待處理，較去年待處理的12宗個案大增三倍。

香港和中國申請政治難民的數字。

美國國務院上月表示，計劃在2021年財政年度接收1.5萬名難民，其中香港首次被納入為特別分配名單，與古巴、委內瑞拉等國家列為同一類別。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀當時形容，美國此舉是政治動作，認為不會有太多人獲批。