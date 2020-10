拒披露「公約難民」身份　加國難民部：港人可經聯合國申政治庇護

加拿大報章《環球郵報》(The Globe and Mail)報道,一對本港夫婦去年12月前往加拿大尋求政治庇護,至今年9月,二人收到加拿大移民及難民局(Immigration and Refugee Board of Canada)通知,接納他們的庇護申請,並將二人定義為「公約難民(Convention refugee)」。

加拿大移民、難民及公民部(IRCC)回應《香港01》查詢時表示,基於私隱問題,不能披露某人是否獲批或不獲批政治庇護,但指若港人在離開香港後沒有「長期解決方法(Durable Solution)」,可透過聯合國難民署或加拿大難民私人資助計劃轉介,向加國申請政治庇護。