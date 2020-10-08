拒披露「公約難民」身份　加國難民部：港人可經聯合國申政治庇護

加拿大報章《環球郵報》（The Globe and Mail）報道，一對本港夫婦去年12月前往加拿大尋求政治庇護，至今年9月，二人收到加拿大移民及難民局（Immigration and Refugee Board of Canada）通知，接納他們的庇護申請，並將二人定義為「公約難民（Convention refugee）」。 加拿大移民、難民及公民部（IRCC）回應《香港01》查詢時表示，基於私隱問題，不能披露某人是否獲批或不獲批政治庇護，但指若港人在離開香港後沒有「長期解決方法（Durable Solution）」，可透過聯合國難民署或加拿大難民私人資助計劃轉介，向加國申請政治庇護。

加拿大報章《環球郵報》（The Globe and Mail）報道，一對本港夫婦去年12月前往加拿大尋求政治庇護，至今年9月，二人收到加拿大移民及難民局（Immigration and Refugee Board of Canada）通知，接納他們的庇護申請，並將二人定義為「公約難民（Convention refugee）」。圖為反修例示威者。（余俊亮攝/資料圖片）

由加拿大移民及難民局會審視申請

加拿大移民、難民及公民部指出，若港人在離開香港後沒有「長期解決方法（Durable Solution）」，可透過聯合國難民署或加拿大難民私人資助計劃轉介，向加國申請政治庇護。

根據聯合國難民署定義，長期解決方法（Durable Solution）意指政治庇護申請人能夠在安全和有尊嚴地自願遣返原籍國、獲第三國安置、及在庇護國融入成為當地永久公民。

移民、難民及公民部指，香港公民及其他國家公民申請政治庇護後，獨立的加拿大移民及難民局會審視有關申請，是否批出難民資格按不同個案和當地的難民法作出決定。

加拿大移民、難民及公民部（IRCC）回應《香港01》查詢時表示，基於私隱問題，不可披露任何人是否獲批或不獲批政治庇護。（歐嘉樂攝/資料圖片）

首半年共有25港人申請加國政治庇護

《每日郵報》報道指出，被庇護的男子今年33歲，在反修例運動中屬前線抗爭者，亦是一個本地政黨的成員，同時運作一個為示威者製作防具的倉庫，提供示威用的防具。至於獲庇獲的女子今年30歲，亦積極參與反修例運動。

該對夫婦在去年12月前往加拿大尋求政治庇護，報道引稱在香港的時候，曾經被沒有穿著制照、類似國安人員的人拘查，警方亦曾跟蹤他們並尋查他們的寓所，但沒有拘捕及控告他們。

報道指，今年9月，二人收到加拿大移民及難民局通知，接納他們的庇護申請，並將二人定義為「公約難民（Convention refugee）」。這名33歲男子接受訪問時表示，終於可以在安全的地方生活，無需要隱藏下去，他又感謝加拿大的決定，形容加拿大與港人共同認同普世價值。

根據加國移民和難民局官方數字，自今年1月至6月，共有25人申請政治庇護，37宗個案待處理，當時未有個案獲批。亦有報道曾指，根據加拿大移民和難民局的數據，於2014年至2018年期間，加拿大每年平均收到兩到三份香港公民的庇護申請，五年間只有一宗獲得政治庇護。