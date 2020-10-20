習近平稱深圳重要引擎　林鄭：港深可成雙引擎　仍未定赴京日子

國家主席習近平上周出席慶祝深圳經濟特區成立40周年大會時表示，粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎，亦必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。 特首林鄭月娥今早（20日）出席行政會議前表示，香港深圳各有優勢，可互補不足，達至互惠共贏局面，她認同深圳在過去40年改革開放後，創造了很多奇蹟，有很多地方值得香港學習，希望香港與深圳可打造「雙城經濟」及發揮「雙引擎」效果。 對於早前曾稱不介意深圳GDP超越香港，林鄭回應指不希望自己的言論被誤解，她表示，深圳的面積較大，有較高GDP屬正常現象，但強調並非不介意深圳GDP超越香港，「若不介意就不會花大量時間推動港深合作、向中央政府提交報告提振香港經濟，及帶領政府分析哪些惠深圳政策可令香港得益」。 至於中央惠港措施，林鄭指中央取態積極、正面，涵蓋大灣區、航空業等方面，但有關工作需要時間，北京部委正在協調，目前未定上京日子。

林鄭表示，留意到社會上對於港深之間合作，主要有三種看法，一是香港已經處於落後位置，未來已無太多機會，競爭力已大不如前，甚至已被深圳超前；二是香港仍有優勢，其地位不會改變；三是港深各有優勢，可互補不足，達至互惠共贏局面。

她說，自己較認同第三個看法，認為香港有很多傳統優勢，特別在一國兩制下保留了很多固有特色及優勢，一直與國際接軌，以中國香港名義加入不少國際組織及簽定雙邊貿易協議。但林鄭坦言，同意競爭力是「逆水行舟，不進則退」，香港應提升自身競爭力，至於深圳在過去40年改革開放後，確是創造了很多奇蹟，有很多地方值得香港學習，她希望香港與深圳可打造「雙城經濟」及發揮「雙引擎」效果。

已要求政策局研究27條惠​深圳方案

林鄭又指，香港與深圳是大灣區內最緊密的城市，據統計截至今年5月底，已有近16萬港人在內地領取廣東居住證，其中5萬人是在深圳居住及工作，亦有8萬間港資企業在深圳，佔深圳外資企業的85%。有見及此，林鄭說在政府內部，已要求相關政策局就上周公布27條深圳改革試點具體實施方案進行研究分析，希望進一步深化港深合作。

林鄭表示，廣深合作範疇十分廣泛，除了投資、商貿、製造出口外，創新科技、文化創意產業、高等教育、醫療也是兩地可以合作的空間，她希望兩個城市可以「強強聯手」，打造下一階段的經濟發展。

特首林鄭月娥表示，香港深圳各有優勢，可互補不足，達至互惠共贏局面，希望香港與深圳可打造「雙城經濟」及發揮「雙引擎」效果。（盧翊銘攝）

林鄭：大灣區港人期待投票

至於政府計劃容許境外投票，林鄭月娥指，有很多擁有投票權的香港居民，在大灣區工作、投資及升學，都期待能投票，亦與香港有緊密聯繫，非常關注投票相關政策，若政府有任何投票機制上的改動，都需要經立法處理。