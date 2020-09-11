專訪｜葉劉料譚得志案上訴至終院　嘆港亂局2012年早種下

人民力量副主席譚得志（快必）日前被捕，被控《刑事罪行條例》中的「發表煽動文字」罪，所涉「罪證」包括多個示威口號，如「黑警死全家」、「五大訴求，缺一不可」等。民主派質疑，警方採用殖民地年代的「古法」提控，或違人權法及《基本法》。 曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》專訪時表示，由於「煽動文字」罪回歸後未有判例，她預計無論哪一方勝訴，「譚得志案」最終必會上訴至終審法院。她強調，雖然有關條例始自60年代，但根據《基本法》是完全合憲，條例目的是針對挑起仇恨的言論。至於日後市民參與遊行時是否不能再叫相關口號，葉劉認為要視乎當時人的意圖及現場事實，若只叫口號而無任何行動，未必犯法。

葉劉表示，若市民就特定議題抗議，例如反對明日大嶼等，屬經濟民生議題，非旨在挑起仇恨並無問題。但若有人在遊行示威中高叫「五大訴求，缺一不可」等口號，促使其他人作出違法行為，便有可能落入煽動罪。（高仲明攝）

葉劉表示，言論自由並非絕對，她以英國為例，指英國亦有仇恨罪，若有人的言行是針對他人膚色或宗教，即屬違法。她認為，若市民就特定議題抗議，例如反對明日大嶼等，屬經濟民生議題，非旨在挑起仇恨並無問題。

這位前保安局局長進一步舉例闡釋，日後若有人在遊行示威中高叫相關口號，促使其他人作出違法行為，便有可能落入煽動罪，而若有人「叫完就返屋企」，料並不犯法；不過若於非法集結中高叫口號，本身或會被控參與非法集結。她又強調，法例主要針對行為，並非針對特定人士，即不管是否遊行示威領導者，行為牴觸該例就有機會被控。

9月6日示威有警員撲倒12歲少女 葉劉：警方執法與市民角度有異

在9月6日的示威中，有防暴警員在旺角撲倒一名12歲少女，並指其「形跡可疑」，經調查後正式票控該名少女違反限聚令，引起社會關注。葉劉在專訪中主動談起事件，指出警方執法與市民的角度有時會存在差異，她承認市民看到當日的畫面或感不安，但若警察有合理懷疑就可作出拘捕，「可能嗰日出發前，上司同佢地講，當日會有好多人集結，若見到有人跑就要拉」。

葉劉強調，不贊成市民只以部分片段判斷事件，至於警方有否做錯則應由既有機制處理。她憶述在任保安局局長期間，已不同意獨立調查警察執法，「正如去年反修例風波中，我都不贊成成立獨立調查委員會查警察，而最後都無做到，相信以後亦不會做」。她強調，警方執法有專業考慮，但同意現時的警民關係十分差，需要長時間才能修補。

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感慨曾蔭權時代官員盲目推展個人遊 種下中港矛盾禍根

談及香港現時的政局，葉劉表示，早前曾與黨內年青人交流，得知很多基層年青人參與遊行是因為覺得自己無前途，「喺香港見唔到有希望」。她坦言明白他們的想法，「依家同我們上一代好唔同，當年我們生長於經濟快速增長的年代，肯勤力一定買到樓」。

葉劉指出，近年不少年青人將怨氣歸咎內地，認為內地崛起影響他們的機遇，令中央感到非常傷心。她認為，當年港府為了挽救經濟，開放過多自由行來港，種下了日後中港矛盾的禍根。

「當年的政策根本出了問題，沙士後的經濟只靠自由行挽救，無做經濟轉型及科技創新，2012年的一項政策更為離譜，有乜理由自由行會開放至讓深圳無戶籍民工來港，即係越做越低檔！」葉劉談起此事時仍頗有火氣，她更透露，有一名廣東省以外省份的副市長曾向她說，「你們若再開放更多自由行來港，很快就會看到有人穿着睡衣行太古廣場了」。

葉劉認為，過度開放自由行促使本土主義興起，一些反水貨客的行動隨之出現，市民對內地的抗拒感隨之上升。前特首曾蔭權任內有句名言：「香港想窮都難。」意即香港靠金融及旅遊業便可養活自己，但葉劉說，諷刺的是，自從開放自由行來港後，本港貧富懸殊越趨嚴重，「只有大地產商、化裝品連鎖店、名店得益，對基層無甚幫助」，最終鑄成今日的深層次矛盾死結。

她強調，自己無意針對任何一屆政府，但形容曾蔭權政府當年比較自滿，只看到上流社會紙醉金迷的生活，卻忽視了基層市民的困苦。至於土地房屋方面，葉劉形容在2002至14年間是「大落後」，「又停建公屋，又無造地」，但人口卻不斷攀升，政府內欠缺前瞻性思維，及至後來兩任特首想追趕進度建屋，已經為時已晚。