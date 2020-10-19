政府決定撤回一手樓空置稅及引進專營的士兩條條例草案

運輸及房屋局今日（19日）宣布，因應最新的經濟情況、社會意見及早前相關法案委員會的意見，特區政府決定不會在本立法年度再推動就空置的一手私人住宅單位徵收額外差餉及引進專營的士的工作，並會於稍後撤回兩條相關條例草案。

《2019年差餉（修訂）條例草案》旨在落實建議徵收額外差餉，以鼓勵一手私人住宅單位盡早推出市場。至於《專營的士服務條例草案》則旨在引進專營的士，以回應社會上對服務質素較佳和具備「網約」特色的個人化點對點公共交通服務的新訴求。

運房局：不排除未來再推出

運輸及房屋局發言人表示，在《2019年差餉（修訂）條例草案》法案委員會今年6月已舉行的兩次會議上，委員就有關徵收額外差餉的建議表達了兩極意見，社會上亦有強烈的不同聲音。加上考慮到最新的經濟情況，政府在平衡各方考量後作出撤回草案的決定。政府會繼續密切留意物業市場，因應經濟情況和社會的意見作適切的考慮，不排除未來有需要時考慮再推出建議。

政府指，因應經濟情況，考慮暫時不再推動空置稅。（資料圖片）

政府：現時並非引進專營的士的合適時機

發言人續指，至於《專營的士服務條例草案》，早前法案委員會的意見亦相當紛紜，有意見認為引進專營的士可促進競爭，但亦有不少委員擔心在經濟低迷的情況下，增設專營的士會進一步加劇業界面對的經營困難。考慮到最新的經濟情況和早前法案委員會的意見，政府認為現時並非引進專營的士的合適時機。政府會因應社會意見和相關情況，檢視有關專營的士的建議和未來路向，會繼續與的士業界保持緊密溝通和合作，攜手提升的士服務質素。

運輸及房屋局將會根據相關立法會《議事規則》，於稍後撤回《2019年差餉（修訂）條例草案》及《專營的士服務條例草案》，並已就此致函立法會內務委員會主席。