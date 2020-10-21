12港人潛逃｜李家超拒答事前知情否　批有人「寫劇本」抹黑警隊

12名涉嫌潛逃港人在內地被扣押2個月，民主黨立法會議員鄺俊宇今日（21日）在立法會提出口頭質詢，問港府事前是否知情。保安局局長李家超先批評棄保潛逃、「走佬」逃避法律責任的行為，強調不能姑息，再指警方沒有參與內地的拘捕行動，但未有直接回答港府事前是否知情。 李家超批評，有破壞香港利益的人「寫劇本」，指去年社會事件正是這些「劇本」抹黑政府、攻擊警隊，才令香港變得紛亂，「我可以話你聽，你地死心，你寫這些劇本，特區政府不會跟你演落去，不會讓你帶住走。所以不需要再用劇本，將這個問題轉移視線。」 鄺俊宇再追問，到底林鄭政府有沒有人事前知情，李家超僅稱已回了問題。

李家超在立法會接受質詢後，被民主派議員示威阻撓其見記者。（李澤彤攝）

與內地商討確保公平審訊？ 李家超：尊重不干預

鄺俊宇提問時指，有報道指稱飛行服務隊在該批港人乘快艇出境當日，曾派定翼機在布袋澳上空監視該快艇，問保安局及警方是否在快艇被內地海警人員截獲前，已得悉該批港人的離境計劃；李家超回應質詢時指，飛行服務隊每日飛機調配、航行細節等不會公開，以免犯罪分子掌握對其有利資料。

李家超強調，社會不能姑息「走佬」逃避法律責任，指12人在內地涉罪，香港警方已多次重申，他們被內地部門依法拘捕，行動與香港警方無關，保安局更不會參與警隊行動工作。

鄺俊宇又問到港府有否研究，該批港人不獲准接觸家屬及家屬代聘內地律師的情況，會否令市民覺得他們人權未獲保障，以及會否與內地商討，確保該涉事者獲公平審訊。李家超綜合回應時多次強調，尊重不同司法管轄區對違反其法律事件的處理，港府不會干預。

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李家超批鄺俊宇如鼓勵人棄保潛逃 否認猜測動機

李家超回應時主動提到，有人建議政府向內地要求，讓12人即時交回香港，他強調港府絕對不會這樣做，因為會鼓勵更多人棄保潛逃，助長潛逃歪風，極不恰當。

鄺俊宇聽後，批評李家超連香港人的平安都保障不到，「你做咩保安局局長呀李家超」，並質疑李家超刻意選擇綜合回應，有「心虛」之嫌，又追問他港府上下有否任何人事前對事件知情。

李家超聞言指，非常反對鄺俊宇鼓勵人棄保潛逃的說法，鄺即指李家超猜測其動機，違反《議事規則》，李家超否認，反駁指「你自己知啦，我唔需要猜測呀」。

陳克勤問局方會否增加保釋條件 李家超：需要謹慎研究

民建聯陳克勤之後提問，指有人認為法官太容易批出保釋，令人有機會潛逃，問保安局會否考慮增加保釋條件。李家超回應指，保釋事宜交由法院決定，相信法庭會充分考慮每案被捕人會否棄保、案件嚴重性等，當出現有人棄保，局方亦會努力考慮，有否更多可行措施，例如提出更多限制，如要求到警署報到時數更多、禁足令等。李又提到，參考外國做法，當要配合新科技措施監察保釋者行蹤，要有整個配套，如考慮科技可靠性；就算知道有人離開了限制地點，要即時阻止亦有難度，強調擔保者維持保釋條件的責任來自擔保人。他提到，外國如有相關措施，會安排法庭的保安人員確保符合保釋條件，如要用於香港，需要謹慎研究。

民建聯葛珮帆問當局，會否有應付虛假訊息的辦法。李家超指虛假訊息「真的很嚴重」，提到香港有條例針對人發放煽動文字，例如煽動使用暴力、惡感、敵意等，都可被檢控，又指近期法庭亦有相關案件。人民力量譚得志正被控五項煽動文字罪，仍未開審，暫不准保釋，已被收押逾一個月。