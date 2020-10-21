國安法｜加拿大移民及難民委員會一致通過　研香港人特別安置計劃

去年修例風波發生後，有不少參與反修例示威的港人到外國申請政治庇護，加拿大是其中之一。 加拿大移民及難民委員會（CIMM）當地時間昨日（20日）一致通過，研究香港人特別安置計劃的動議。

該動議由港人移民出身的下議院議員關慧貞提出，研究範圍包括申請程序、所需時間、申請資格、背景審查等。

根據加拿大移民和難民局（Immigration and Refugee Board of Canada）數據，當地在1至6月共有25名香港公民申請政治庇護，37宗個案待處理。

10月初當地傳媒報道，加拿大政府向一對年約30歲的港人夫婦批出政治庇護申請，指他們是「公約難民」。「公約難民」是在聯合國《難民地位公約》定義下，因種族、宗教、政治立場或其他原因而擔心受到迫害，不能返回家園的難民。

其後，中國駐加拿大大使叢培武在10月15日向加拿大政府要求，停止向逃避港區國安法制裁的香港人提供政治庇護，並指有關港人是「暴力罪犯分子」。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）則反駁，「脅迫式外交」對中國自身、對世界其他國家而言都是適得其反，無論是新疆維吾爾人的處境，以及香港令人擔憂的局勢，加拿大都將繼續捍衛人權，並與全球有共同關注的盟友站在一起。