12港人潛逃｜李家超：不完成內地法律程序就回港　是助長潛逃歪風

12名港人8月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所。有報道早前指本港政府飛行服務隊，曾在事發當日出動，更在事發位置一帶上空盤旋。保安局局長李家超回覆立法會議員書面查詢時表示，不會公開水警數碼雷達保安系統記錄、飛行任務涉及每日的飛機調配及航行細節等，免被犯罪分子掌握對其有利的資料，影響部門行動的有效性。 對於有建議政府向內地提出要求，讓12名港人不需在內地完成法律程序即時交回香港。李家超強調，政府絕不會這樣做，因這會鼓勵更多人棄保潛逃、姑息罪犯刻意逃避法律責任，助長潛逃歪風。李家超又指，待12人在內地的法律程序完成及送返香港後，會依法追究他們在香港所涉嫌干犯的罪行。

對於有家屬希望得知12名港人委聘的律師資料，李家超稱已按按機制將要求轉交內地當局，強調內地當局表示會依法處理。（資料圖片/李澤彤攝）

對於有家屬希望得知12名港人委聘的律師資料，李家超稱已按按機制將要求轉交內地當局，強調內地當局表示會依法處理。他又指，如家屬有新求助和要求，可與入境處聯絡或進行會面，重申入境處會按現有機制協助12人的家屬將提出的書面訴求轉交內地機關。

李家超提及，入境處和駐粵辦接獲家屬求助後已跟進事件和提供協助，包括向家屬提供有關內地法律法規的資訊，並應個別家屬要求，處理所需登記事項的證明書，並按家屬意願向內地機關轉交書面訴求。

李家超指，直至10月19日，家屬向入境處共提交29次包括藥物需要和取保候審等不同內容的書面訴求，入境處亦按機制透過駐粵辦向內地機關轉達。他稱駐粵辦向內地當局了解12人的身體狀況，獲悉如有需要，當局會提供適當的醫療診斷。