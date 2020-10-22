傳政府煞停2元乘車優惠　田北辰斥行會反對者涼薄、不食人間煙火

特首林鄭月娥年初推出十項民生措施，包括將兩元乘車優惠的合資格申請年齡由65歲降至60歲。近日有報章指，有行政會議成員認為措施衍生的年度支出達百億元，且沒有經濟效益，政策推行存在極大阻力。 實政圓桌立法會議員田北辰今（22日）批評，若有行會成員反對措施是「涼薄、不食人間煙火」，認為政府只需付出額外約10億元開支，就可令50萬介乎60至64歲人士受惠，是應有之舉，他願意與反對的行會成員就有關措施的經濟效益作公開辯論。

林鄭月娥於2020年1月宣布，將「2元乘車優惠」，由65歲放寬至60歲。（資料圖片）

田北辰在港台節目《千禧年代》上表示，政府最初以濫用為由推搪落實計劃，他同意應解決現時長者八達通被濫用問題，並以個人八達通取代，但現時已過多月，政府仍未解決入閘機的技術問題，田北辰批評是藉口。

對於有指措施衍生的年度支出達百億元，且沒有經濟效益，田北辰反駁指，現時60至64歲人士約有50萬人，以政府需資助每人每年2千元計算，約需花費10億公帑，並非政府所指的近百億元。他建議政府在現時經濟不景下，應考慮擴闊稅基，增加庫房收入。

身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀昨日接受訪問時，直言不支持有關政策，質疑措施會變相津貼交通運輸公司，在現時經濟不景情況下，「無法子使呢啲錢」，應待經濟環境好轉再商議。