林鄭下周訪京3日商惠港措施　限聚措施難大放寬　公眾泳灘將重開

特首林鄭月娥今早（27日）出席行政會議前見記者，指訪京行程下周二（11月3日）展開，爭取中央支持香港發展措施，內容比較豐富，故有3日留在北京，之後與廣東、深圳領導見面，整個行程為5天，目標仍是在11月底公布《施政報告》。5名局長將同行，包括運輸及房屋局局長陳帆、財經事務及庫務局局長許正宇等。 疫情方面，林鄭稱已要求食衛局長將更新高危地區，包括西班牙，入境人士需強制檢疫14日。她又指，政府將成立4個檢測中心，讓市民日後若出外，不論是旅遊或使用健康碼，可以付費形式取得服務，政府將會進行招標，冀令檢測費用下降。 至於社交距離措施，林鄭稱無條件大幅度放寬，但部分行業或活動可放鬆，並透露海灘將重開，食衛局下午公布詳情。林鄭又指，恢復跨境人員往來是政府目標，技術性問題已解決，但通關問題涉及兩地，需雙方滿意才行，政府目標是下月內與新加坡實行「旅遊氣泡」，而內地港人返港毋須14日檢疫，亦希望下月做到。

研發感染風險通知App 市民可紀錄自己行蹤

【10:25】林鄭又提到，機管局本周將試驗快速檢測，視乎效果決定會否廣泛使用。她形容現時是一場公共衛生防戰，需要市民自願接受檢測，惟香港是一個非常自由的社會，不會出現自願或自動的情況，故強制檢測的法律工作已經展開，強調所有工作都要有法可依，要「有的放矢」。她表示，本港的檢測能力未能在短時間做到全民檢測，會以目標為本，針對有病徵人士、特定群組、有個案爆發的小區等。

在追蹤方面，政府已研發感染風險通知app，林鄭呼籲市民利用紀錄自己的行蹤方便追蹤病源。在檢疫方面，她表示竹篙灣檢疫中心會於年底落成，而亞博亦有2000個社區病床備用，亞博旁的臨時醫院則將於明年1月前落成。

【10:28】被問到今次訪京行程會否談及在內地投票的問題，林鄭表示今次行程目的只是經濟、尋求中央支持，沒有計劃處理其他問題。但她強調，公眾對相關議題意見清楚。

有關全球近日有活動，要求釋放12名涉偷渡被扣押內地的港人。她指，對於全球這些所謂活動不會感意外，香港現時受到國際廣泛關注，但重申該12人涉嫌在港犯下嚴重罪行，後來選擇逃離香港，進入其他司法管轄區，犯下其他罪行。特區政府當然有計劃安排他們回港接受審訊。

有關港大副校人選爭議，林鄭指作為校監，也不會干預大學運作。她指，香港有4、5間大學排名全球百名以內，這是香港得以在大灣區扮演重要角色的條件之一，會好好珍惜，相信各大學人事安排上，只會關注相關人士的學術成就，不會有其他考慮。

林鄭早前稱將在本月下旬上京，問及延至下月初上京原因，林鄭回應指，她在兩星期前曾表示，要訪京跟進惠港措施而需延遲發布《施政報告》，惟當時掌握的時間是本月20號前後。林鄭又指，大家都知道「五中全會」昨日開始，期間不會進行訪京，而且當時了解訪京時間只有一天，其後再安排有三天時間進行拜會等工作，故11月初上京是比較理想的做法。她強調，11月初上京對《施政報告》發表暫未有影響，仍計劃在11月尾發布。

另被問到強制檢制會否涉及人權的問題，政府會如何平衡？林鄭稱涉及公共衛生的議題，政府的確需要平衝工作，有時需要果斷處理，強調現時市民在食市用餐都受到限制。林鄭又透露，下午將會公布重開泳灘等設施。她稱，為避免再有新一波疫情，最重要是找到無病徵和有病徵的感染者，強調政府有一定的法律基礎，會用權力循有關方面去做。

成立4個檢測中心 供市民自費檢測出遊或用健康碼

【10:12】林鄭月娥表示，新冠肺炎疫情已平穩下降，但過去一周仍有5宗本地個案，當中有4宗源頭不明，衛生防護中心過去3、4星期已進行研究，看不到源頭不明的個案之間在地域、職業等有好大關連。林鄭稱「一宗都嫌多」，會繼續關注疫情發展。就防止外防輸入，港府已對14個高危國家作出嚴控，由有關國家來港人士需在登機前檢測呈陰性，及預定好指定的酒店隔離，林鄭稱對於西班牙、意大利是否需列入名單認真考慮。

她強調，政府沒有鬆懈，會檢視4大政策，包括檢測、追蹤、檢疫及治療。在檢測方面，林鄭表示香港的檢測能力提升，但要研究用在何處會對防疫有效；由於有專家建議有輕微病徵的人要盡早檢測，故政府診所延長了免費檢測的派樽時間，會進一步研究是否需延長交樽時間及周末服務，另外亦呼籲市民若有病徵盡早求醫，並請私家醫生強烈指引輕微病徵者接受檢測。

除特定組群的檢測恆常化，林鄭指，4個臨時檢測中心受市民歡迎，決定在港島、九龍、新界西及新界東設立4個長期中心，形容是「雙功能」，一是為有需要的市民提供檢測，二是為日後申請健康碼及旅遊氣泡等市民進行付費檢測，透過由政府提供場地令有關價格下降，政府日後會公布經招標後的金額。

下周訪京3日

【10:05】林鄭月娥表示，下周二完成行會後與5名局長出發訪京，她和訪京團隊會先到深圳逗留一晚作防疫檢測，翌日再往北京。

林鄭指，此行會商討由港府提出的支持經濟措施，訪京期間她獲安排出席與港澳辦和相關部委協調會議，對方將全面、整體地回應港府提出的措施，亦會拜會與措施相關政策的部委。

林鄭月娥在北京逗留3日後會轉往廣州及深圳，和廣東省及深圳市領導商討大灣區建設和港深合作。隨行5名局長包括財經事務及庫務局局長許正宇、運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局局長曾國衞，特首辦主任陳國基亦會隨團。