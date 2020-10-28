利君雅被延長試用期　莫乃光質疑政府曾施壓　邱騰華：指控無稽

港台助理節目主任利君雅早前被港台延長試用期120天，管理層重啟涉及她在去年7月至11月出席政府記者會表現的調查。資訊科技界議員、港台節目顧問團成員莫乃光今天（28日）就港台記者利君雅被延長試用期提出質詢，質疑港台做法與利君雅去年在政府記者會進行採訪時的表現有關，又認為港台因遭政府高層施壓，才以人事安排懲處尋求真相的記者。 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，就個別公務員的情況不應在立法會或公開場合討論，對員工及其部門不合適及不公平，希望議員尊重有關原則提問。他批評莫乃光的指控無根據、無稽，公務員的聘用按既定機制處理，港台亦並不例外。

莫乃光質疑港台處長被架空。（鄭子峰攝）

邱騰華透露，由2017年至今共有202位節目主任按新續約條款、聘用3年後按新長期合約條款續聘，另有1名員工3年後不獲續聘，2名未獲新長期合約條款續聘。

莫乃光對邱騰華以個別個案作擋箭牌表示不滿，認為主席批准了問題，局長應該回應。他引述有港台員工稱情況十分不尋常，是對敢言的記者殺一儆百，又質疑港台處長被架空。他對邱騰華作為行政當局指點議員及限制議員提問表示抗議，惟梁君彥稱符合規程。

民主黨鄺俊宇稱，利君雅獲得1萬3千封表揚信，指控邱騰華介入向港台施壓，又稱邱想選特首「司馬昭之心路人皆知」，但「成日恰記者，仲要恰親都女記者」。邱騰華反駁稱有關指控與事實不符。