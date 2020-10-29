中大10月民調：林鄭評分微升至25.1分　仍有逾半受訪者不信任政府

香港中文大學香港亞太研究所發表10月政府及特首民望民意調查結果，特首林鄭月娥評分為25.1分，較9月微升0.6分，仍略低於去年10月的25.5分。

小學或以下給41分 高學歷僅給18.1分

中大民調顯示，10月受訪市民之中，有14.4%滿意政府表現，按月升0.6個百分點，不滿則有63.4%，按月跌0.9個百分點。

特首評分方面，60歲以上平均給予33.8分，小學或以下學歷平均給予41分，傾向建制受訪者平均給予60.2分。18至29歲平均給予7.8分，大專或以上學歷給予18.1分，傾向非建制受訪者則給予8.4分。

調查顯示，低學歷、長者及傾向建制派，給予林鄭月娥的評分較高；高學歷、年輕及傾向非建制派，給予林鄭的評分較低。（資料圖片）

三名司長方面，政務司司長張建宗得25.7分，較9月升0.9分，較去年10月大跌5.2分，是評分變化最大的高官。財政司司長陳茂波得29.6分，按月升0.5分。律政司司長鄭若驊得19.2分，按月升1分。

10月有17.9%受訪者表示信任港府，按月高1.1個百分點。有58.9%表示不信任，按月高0.3個百分點。對北京政府方面，有15.2%受訪者表示信任，按月升0.8個百分點，59.7%表示不信任，按月跌0.4個百分點。