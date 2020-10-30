醫管局要求醫護解釋缺勤原因　民研：58%受訪者相信出於政治目的

香港民研今日（30日）發布最新一期「我們香港人」計劃調查結果，調查於10月23日至29日以網上問卷形式訪問了9844人。 醫管局本月初發信予2月初因要求政府封關而罷工的醫護，要求解釋缺勤原因。調查中，共58%受訪者相信醫管局的行動是出於政治目的，如以政治取態區分受訪者，有81%支持民主派的受訪者表示認同，只有7%不相信行動出於政治目的。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，醫護2月初的罷工針對疫情，要求政府封關，現時參與的醫護陸續收到醫管局的信要求解釋缺勤原因，認為是政府對醫護的清算，呼籲同路人團結。（陳綽嵐攝）

醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，醫護2月初的罷工針對疫情，要求政府封關，現時參與的醫護陸續收到醫管局的信要求解釋缺勤原因，認為是政府對醫護的清算。羅卓堯認為，現時不同行業均面對政治清算，甚至連香港民研在進行民主派初選前夕亦遭警方搜查，羅重申政府現時的行動只是第一步，呼籲同路人團結。

對於仍有7%支持民主派的受訪者不相信醫管局的行動出於政治目的，羅卓堯形容他們只見樹而不見林，現時的社會氣氛緊張，醫管局的行動容易令人感覺為政治清算。至於收信後有沒有下一步的行動，羅卓堯則表示，除了法律上的跟進以外，亦會研究集體活動的可能性，惟未有定案。又批評政府不承認醫管局員工陣線為工會，香港亦沒有集體談判權，但勞工守則沒有列明工業行動的處理手法，現時的情況仍存有許多未知數。

「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智表示，過去亦多次亦出現民主派的意見多數統一的現象，而且結果大多與政府意見相反，原因有不同解讀，但可反映市民對政府的信任度極低。