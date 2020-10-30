國泰裁員｜國泰機師、空服工會發聲明　要求延長簽約限期

國泰航空集團上周大裁員後要求過萬名機組人員最遲下周三（11月4日）簽署薪酬和福利大減的新合約，限期前未簽新約會被解僱。代表國泰機師的香港航空機組人員協會、空中服務員工會與多名民主派議員今日（30日）召開記者會，要求國泰延長簽新約的限期，並指期限並不合理，機師需要更多時間作決定。

。代表國泰機師的香港航空機組人員協會、空中服務員工會與多名民主派議員10月30日召開記者會，要求國泰延長簽新約的限期，並指期限並不合理，機師需要更多時間作決定。 （陳綽嵐攝）

國泰機師的香港航空機組人員協會秘書長Chris Beebe表示，自國泰公布裁員後，與公司只有一次短暫的會面，即使工會曾去信要求再會面，就決定及限期再作討論，但公司一方卻未有回應。Beebe強調，決定對機師的職業生涯非常重要，因此要求國泰延長簽約期限，以及每半年與管理層檢討及溝通。現時國泰未有向員工提供資料，暫時未知有多少機師已簽署新合約。

香港航空機組人員協會的聲明中亦表示，不少國泰員工視國泰為生命的一部分，裁員對員工的生活、家庭造成極大的破壞，即使受疫情影響長達9個月，但相信國泰航空未來會回復原狀，惟被解僱的員工不會，裁員決定短視，只是單方面為公司目前短暫的困境提供解決方法，忽略員工需要。

曾任國泰機師的公民黨立法會議員譚文豪表示，今日在內會上不斷提及國泰的問題，惟遭主席及其他建制派議員無視，而公民黨及民主黨均有去信人力事務委員會，主席工聯會陸頌雄承諾會於會上討論，惟未知能否趕於下周三前討論。