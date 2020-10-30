限枱令放寬｜灣仔茶餐廳負責人：6人一枱酒樓分薄生意　寧維持4人

政府今日（30日）起開始放寬部份防疫措施，食肆由最多4人一枱增至最多6人一枱。有茶餐廳負責人表示，政府放寬人數限制對酒樓生意幫助更大，這反而分薄茶餐廳生意額，故寧願維持4人一枱。他又指政府支援食肆應更具針對性，幫助商戶支付租金更為有效。也有食客認為，食肆人數限制無助控制疫情，政府應更注重入境措施，避免不明源頭個案。

茶餐廳負責人陸先生表示，對茶餐廳而言，4人或是6人一枱並無太大分別，即使放寬人數限制，但客人已經習慣4人一枱。（黃穎津攝）

6人一枱市民更願意到酒樓聚餐 分薄茶餐廳生意

政府今日（30日）起開始放寬部份防疫措施，食肆由最多4人一枱增至最多6人一枱。記者今日中午到灣仔一帶視察，發現大部分茶餐廳人流不多，放寬食肆人數限制並沒有為餐廳帶來更多人流。

茶餐廳負責人陸先生表示，對茶餐廳而言，4人或是6人一枱並無太大分別，即使放寬人數限制，但客人已經習慣4人一枱，亦會留意餐廳人流，避免到人多的地方用膳。而放寬食肆人數限制，反而增加市民到酒樓多人聚餐的意願，變相分薄茶餐廳生意，故陸先生表示，寧願維持4人一枱。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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放寬社交距離措施 茶餐廳：吊住條頸睇下邊個斷氣先

陸先生又指，稱自疫情後，餐廳生意額大減，由原來的1萬餘元一日，跌至第三波疫情時僅餘數千元一日，難以支付10萬一月的租金。即使後來業主有減租3個月，但當時環境艱難，陸先生更稱自己需向相熟街坊借貸度日，即使現時每日收入已逐漸回復至正常水平，但仍拖欠業主一月租金。陸先生大嘆：「老細（業主）都唔知我哋嘅苦況，一雞死一雞鳴，唔租咪要我哋走囉！」

因此，陸先生認為，政府對食肆的援助應更具針對性，現時食肆東主最大問題在於租金，即使政府陸續放寬防疫措施限制措施，亦只是「吊住條頸睇下邊個斷氣先」。陸先生感嘆：「人工可以商量，出住半個月先得，租冇得交一半㗎嘛，支票都搣爛你呀！」他又批評政府保就業政策不公，「超市咁好生意都唔知點解補咁多錢！冇生意又唔關佢地事，佢地又唔會請多啲人，比筆錢我我可以請多好多個人開分店添呀！我哋冇生意就死得啦！」

堂食放寬至6人 食客：無聊

泰國餐廳食客黃小姐對於堂食放寬至6人枱感到「無聊」，指「6個人坐埋一齊點解唔可以6個人一齊入去?好唔make sense囉！」她又稱目前疫情反覆的主要原因是「不明源頭患者成日都係唔知邊度爆發」，故政府應該在入境措施和關口方面再加斟酌。另外黃小姐亦稱政府應要平衡商家利益，「反正啲人都照出嚟食飯，行山啲人都照出去㗎啦」，認為限制食肆人數對控制疫情幫助不大，「搞死啲商家咋！」

另一位冰室食客黃小姐則稱，政府可再放寬食肆人數限制，「6個同12個都冇乜分別，都係同一個空間咋嘛」，加上食肆防疫措施充足，枱上放有隔板，不太擔心會增加感染風險，認為放寬與否「冇乜所謂」。