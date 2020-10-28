萬聖節｜酒吧料放寬限制可致生意升30%　設「防疫特警」提醒顧客

一年一度的萬聖節將至（本周六，31日），不少市民往年都會酒吧慶祝。政府周二（27日）公布，本周五即10月30日、萬聖節前夕，放寬餐飲業堂食時間可營業至凌晨1時59分；酒吧每桌人數則由2人增至4人，但顧客在離開餐桌範圍後不准飲食，並必須戴口罩。 有酒吧負責人興奮形容今次放寬是喜訊，笑言「望住個電視公布個刻真係好開心」，並預計生意會比未放寬措施前升30%至40%。然而由於仍限制每枱人數及入座率等，料今年萬聖節生意或只及去年一半。對於規定顧客不可「跨枱」飲食，酒吧負責人則計劃萬聖節時額外聘請一至兩人作「抗疫特警」，專責提醒顧客遵守規定。

酒吧負責人看電視直播陳肇始記者會：個刻真係好開心

萬聖節將至，於酒吧雲集的尖沙咀諾士佛臺，幾乎全部酒吧都已準備好裝飾，蜘蛛網、骷髏骨等裝飾隨處可見，充滿萬聖節氣氛。位於尖沙咀的酒吧「I Leisure」店內同樣佈置好萬聖節裝飾，負責人陳先生表示，對於食衞局局長陳肇始昨日公布放寬防疫措施十分開心，形容消息是喜訊，笑言「望住個電視公布個刻真係好開心」。雖只能營業至凌晨2時，他指已很足夠，可讓酒吧安排到服務兩輪顧客，並認為是「好好嘅一步，當然同以前無辦法相比，但（放寬至）凌晨2點已經係好感恩」。

陳先生坦言未放寬措施前預計萬聖節生意僅得去年的20%至30%，因只可營業至午夜，亦擔心今年沒有萬聖節氣氛。放寬措施後，他料生意可回升30%至40%，「啲客可以慢慢影下相、打下卡、飲下嘢，差兩個鐘氣氛已經差好遠！」而公布放寬後，即日已接到三、四枱預約，亦有熟客向他指原本計劃在家中或酒店開萬聖節派對，現時決定到酒吧慶祝，「查詢都明顯多咗好多，暫時已經有30%預約。」惟他指即使放寬，生意或只及去年的一半，因仍然限制一枱最多4名顧客及入座率等。

將「訂多少少酒」 押後化妝時間

因應防疫措施放寬，陳先生表示，萬聖節的「策略」亦立即有所改變。因其酒吧已聘請兩名化妝師，原本打算化妝時間由往年的晚上10時，提早至晚上7時；但現時則可再延遲至晚上9時開始。另外，陳稱會因應放寬會「訂多少少酒」，而萬聖節的裝飾及佈置亦會增加。然而因時間緊逼，「其他宣傳、優惠未必搞得切。」

對於措施規定顧客在離開餐桌範圍後不准飲食，即不可「邊行邊飲」或跨枱飲酒。陳先生預計屆時或會令客人不滿，甚至有衝突，「不過相信一般嘅客人講番、解釋番到會明。」他指會與同事開會詳細講解措施的要求，而每個顧客入場前亦會提醒最新的防疫要求；在萬聖節的周末期間，亦會額外聘請一至兩人扮演「防疫特警」的角色，專責提醒及觀察客人有否遵守規定，「我哋都只可以咁樣盡力做。」

市民劉先生指偶爾下班後亦會和朋友一起到酒吧飲酒輕鬆一下，認為防疫措施放寬可「唔使成日留喺屋企」，是很好的消息。然而他直言不可「跨枱」做法會「尷尬啲，唔係幾好，通常落酒吧都係一大班人，想見下啲耐無見嘅朋友」。



錢雋永：捱咗咁耐終於聽到好消息

香港酒吧業協會副主席錢雋永就形容，政府在萬聖節前放寬限桌令及營業時間是好消息，「酒吧業捱咗咁耐終於聽到好消息」，相信酒吧入座率提升下，顧客會回流，有望令整體酒吧業生意增加三成，整體生意額可達去年同期約八成，預計萬聖節周末的生意額更可比去年多約一成。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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准延長營業至凌晨2時屬「黃金時間」

錢解釋說，去年受反修例事件影響，港府推蒙面法，市民消費及玩樂意欲低，而今年市民已抗疫了一段長時間，是次放寬可營業至凌晨2時，是酒吧做生意的「黃金時間」，相信可令萬聖節旺丁又旺財，「未放寬至兩點，生意只有去年同期約一半，因為晚上10時至凌晨2時是黃金時間，部份客人覺得太早而直接唔去酒吧。政府宣布放寬，預計可帶動萬聖節生意，今年生意會比往年萬聖節至少多一至兩成。」

營業時間延長，錢雋永相信，萬聖節及聖誕節將至，酒吧整體入座率會有所提升，有需要聘請兼職員工應付需求，並透露業界有意優先考慮聘請失業的航空業界人士。