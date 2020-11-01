胡志偉批拘捕行動旨在震懾泛民　李慧琼指干預立會人員屬違法

今年5月8日，立法會內務委員會會議發生衝突，民主黨立法會議員胡志偉、尹兆堅及黃碧雲、工黨議員張超雄、前議員朱凱廸及陳志全，以及工黨主席郭永健今天（1日）被警方拘捕，被控在當日涉藐視立法會及妨礙立法會人員執行職務罪，案件於下周四（5日）提堂。 民主派今天下午召開記者會回應事件，在內會衝突當天獨留在會議、高呼「李慧琼，你越權」逾半小時的張超雄表示，警方今早持搜查令到其寓所將他拘捕，他坦言不明白為何警方要在清晨上門拘捕他，指立法會議員不會「走佬」，本可簡單地預約拘捕他們。張超雄擔心，警方的行動嚇驚其女兒，又批評警方搜查令的搜查範圍廣泛，包括搜尋其書籍、文件和電子工具等，認為當天的內會會議已在鏡頭下公開地進行，質疑為何要廣泛搜查其寓所。 內會主席李慧琼回應指，當天有很多議員或其他人士企圖阻礙會議進行，情況混亂，當天她運用主席權力，驅逐違反《議事規則》的議員離場，事後知道有工作人員受傷，亦有人就事件報警。她指出，《立法會（權力及特權）條例》保障議員的言論自由，同時襲擊、干預、騷擾、抗拒及妨礙任何正在執行職務的立法會人員也屬違法。

11月1日，民主派議員召開記者會回應7人被捕。（余俊亮攝）

民主派議員在記者會高呼「欲加之罪，何患無詞」、「政治檢控可恥」、「莫須有可恥」等口號。民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉批評，政府以刑事罪行就議員的議會行為作檢控，旨在達致震懾效果，令民主派議員在議會上更謹慎和慎言。胡志偉提到，張超雄在會議上僅在主席台前呼出口號，當時主持會議的李慧琼也沒有將他驅趕離場，認為控告張超雄的做法荒謬。

胡志偉續指，民主派在決定延任時，已很清楚在議會內面對的風險將變本加厲，但強調民主派將會繼續堅守議會戰線，不會退縮，必定會在議會內盡力為市民表達對政府的不滿。

被控三罪的民主黨尹兆堅表示，他在會議因被「批掙」受傷，警方當時亦到醫院問及其傷勢，及後他亦有到警署錄口供，警方當時向他展示事發片段，並表明會就案件作調查。他質疑警方拘捕他如同將「傷者變被告，原告變被告」。被捕的民主黨黃碧雲認為，《特權法》原意和目的本應是保護議員，又認為建制派當天亦有離開座位，甚至有人一字排開保護李慧琼，並提到工聯會郭偉强一度拖行陳志全，反問為何建制派沒有人被捕。

▼泛民七人今天下午獲釋▼

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