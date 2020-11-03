香港民研｜有個政團首奪榜首　鄺神楊岳橋評分跌　都源於一個原因

香港民意研究所今天（3日）公布五大立法會議員支持度排名，民主黨鄺俊宇以57.3分再居首位，但較上次調查下跌3.2分；排名第二和第三位是民主黨涂謹申和香港本土毛孟靜，分別得46.4及44.7分，民建聯主席李慧琼和經民聯梁美芬則分別排第四和第五位。五大議員以外，公民黨黨魁楊岳橋的支持度評分為44.8分，較上次調查顯著下跌8.7分。 理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華、研究所副行政總裁鍾劍華分析指，留任的民主派議員和政黨的評分下跌，反映民主派支持者就延任問題爭持不下的狀態，未有因延任結果塵埃落定而得到緩解。

五大議員最新民望一覽

梁美芬、楊岳橋評分創2017年來新低

民研計劃於10月由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，分別成功訪問了1,002、504和510名香港居民。調查顯示，6位最多人認識的立法會議員分別是楊岳橋、李慧琼、毛孟靜、鄺俊宇、涂謹申和梁美芬，其中認知率最高的為李慧琼，高達90.0%，其餘依次為毛孟靜86.8%、涂謹申84.5%、梁美芬82.0%、鄺俊宇79.1%及楊岳橋78.4%。

至於支持度，鄺俊宇以57.3分再次居首位，不過較上次調查的60.4分，下跌3.2分；毛孟靜以44.7分排在第三位，較上次調查下跌5.8分。認知率排名第六的楊岳橋是次支持度評分大跌，跌穿50分，只得44.8分，較上次調查下跌8.7分。梁美芬和楊岳橋的評分均創其2017年首次被評分以來新低。

陳志全拒留任、譚得志被還押 人力成最高評分政黨

調查亦公布市民對政治團體的最新支持度排名，首位是人民力量，得42.9分，是人民力量首次排第一；第二至六位是民主黨、社民連、公民黨、工黨和熱血公民，分別得42.5、40.7、39.3、36.8及35.6分；自由黨、新民黨、民建聯和工聯會分別排第七至十位，得33.6、27.8、27.4及27.4分。

教育大學社會科學系講師吳凱宇分析指，市民對於民主派決定留任的看法，從是次調查結果已見端倪。他指，拒留任人民力量的評分創下新高，民主黨、公民黨等留任議員的評分下跌，相信與他們決定是否留任的決定有關。鍾劍華認為，留任的民主派議員和政黨的評分下跌，反映民主派支持者就延任問題爭持不下的狀態，未有因延任結果塵埃落定而得到緩解。