美國大選｜港人歷來最關注的一場大選　拆解箇中三大理由

美國大選至今未有明確結果，但按照目前形勢，民主黨候選人拜登稍佔上風。今屆總統大選在本港獲得的關注可說是史無前例，昨日（11月4日）一整天，本地無論主流媒體、社交網、討論區等，有關美國大選的資訊鋪天蓋地，幾乎淹沒其他話題。 選舉投票是美國事務，場外的觀眾只能「食花生」，但今屆大選港人關注程度，已遠遠超越觀戰層面，而是極為投入，有網民甚至戲言「特朗普連任唔到就移民離開香港」、湧上Twitter向海外人士留言大肆評論，或與友人爭拗得面紅耳赤，令人啼笑皆非。 本文從近日網民的反應、政界人士和學者的言論，至少可歸納出三大原因，分別是情感的投射、對民主選舉的渴望，以及假資訊的推波助瀾。時事評論員梁啟智認為，港人從自身角度關注美國選舉，本身無可厚非，但應該冷靜應對，不要過份投入甚至搞砸和外國政界的關係，這對事情沒有好處。

▼香港政界人士看美國大選▼

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1. 危難中的情感投射

香港經歷過去一年半政治事件，社會撕裂空前嚴重。尤其從民主派角度，反修例運動得不到實質成果、政府對「警暴」議題寸步不讓、陸續有抗爭者被送上法庭及判囚、區議會變天但權力大不如前、立法會選舉延遲。《港區國安法》實施後，民主派抗爭空間大幅收窄、部分本土組織核心成員流亡海外或被捕，一時之間氣氛肅殺，民主派彷似前路茫茫。

在中美貿易磨擦、地緣政治等背景下，香港現時已成中美角力戰場之一。美國由去年至今相繼通過《香港人權與民主法案》、《香港自治法》，並制裁十多名中港官員。對部分民主派支持者而言，街頭示威組織不起來、議會陷於劣勢，「國際線」似乎是短期內可依仗的戰線。

對華強硬的美國現任總統特朗普，即使私人道德和政治作風有爭議，在香港卻有為數不少支持者。人民力量前主席袁彌明更稱，相信超過一半抗爭者，尤其年輕一代，都希望特朗普連任。

梁啟智今早在電台節目表示，香港去年至今發生很多政治事件，市民將情感投射美國大選上、「盼望一些事情發生」屬可以理解，但提醒這些期望不一定都是合理的，因特朗普也不一定做到自己的承諾。

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2. 對民主選舉之期盼

承上，香港自身沒有民主普選，在2014年人大8.31決定對特首選舉「落三閘」（即特首參選人須獲過半數提委會委員支持才能成為候選人、候選人限2至3名）後，激發出的雨傘運動無功而還，翌年政改被大比數否決，於可見將來政府和民主派也不見得能達成共識。現存僅有的立法機關直選，亦受到選前DQ等影響，原定今年的選舉更直接延遲。

對於港人，尤其支持民主的市民而言，自身對民主的期盼無法實現，情感自然也會投射到其他地區的民主選舉。因此每逢台灣總統大選，香港例必有大批市民飛往台北「朝聖」，今年1月台灣大選，也有大批民間甚至政界人士前往台北。再加上，美國和台灣政治本身對香港政局就有千絲萬縷的關係，港人自然更加「肉緊」。即使今年疫情下難以前往美國，港人隔空關注也是正常表現。

3. 資訊陷阱

基於前述背景，美國政策對中國和香港影響甚大，港人自會加倍留意美國大選事態發展。一些未經證實，但又能鼓動群眾情緒的資訊，會再進一步推高大選在本港的關注度。

於香港時間昨日下午起，由於郵遞選票的影響開始浮現，原先由特朗普領先的關鍵州份威斯康辛州、密歇根州，都變成拜登領先，網上陰謀論四起。其後有人流傳一張截圖，指在密歇根州點票過程中，有一次票數更新後，總票數多出138,339票，但全數屬於拜登，特朗普票數不變，引來特朗普支持者指控選舉不公。共和黨成員Matt Mackowiak在Twitter轉發相關資訊後，獲得特朗普本人轉載。消息其後也在本地社交網、連登討論區廣泛流傳，時事評論員桑普、熱血公民副主席鄭錦滿等人，都轉載過相關資訊。

然而相關資訊屬誤傳。該圖表是由一間名為Decision Desk HQ的公司製作，該公司後來發現輸入圖表資料期間出錯並更正。修正過後，本來在圖表上票數彈升至2,130,695票的拜登，被調低票數至2,019,899，Matt Mackowiak後來亦發現事件並刪去相關帖文。當然，拜登票數最終還是反超特朗普，那是後話。現身處海外的前民間外交網絡發言人張崑陽表示，目前沒有足夠資訊判斷是否存在造假，但呼籲網民絕不能散播錯誤訊息。

梁啟智指部分港人言行過火籲冷靜

梁啟智向《香港01》記者表示，經歷過去一年多的事件，港人或會感到無力，從而將注意力投放在美國的選舉中，希望一些自己做不來的事情有人可幫忙。但他引述一些曾與美國政治人物交流的抗爭者指，特朗普不一定如想像中對香港友善，過去一年基於連任壓力，才對香港的動作增多；反之民主黨副總統候選人賀錦麗也有為香港發過聲，但未引起港人足夠注意。梁啟智指，特朗普如成功連任，在再無連任壓力下，會否對香港保持足夠關注度，是一個可質疑的命題，呼籲網民不須過份投入於特朗普。

梁啟智表示，港人站在自身利益角度看美國選舉，本身無可避免，但他留意到最近出現一些過火的情況，包括有香港網民湧入Twitter批評民主黨人士等，認為網民「似乎需要冷靜一下」。