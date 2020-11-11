宣道教師釘牌｜教案遭公開　葉建源批不道德　憂影響上訴程序公正

九龍塘宣道小學一名教師被指在教學上有計劃地散播港獨，遭教育局「釘牌」。有報章昨（10 日）公開涉事教案，指內容以錯誤事實引導學生、曲解歷史，又引述不具名小學校長，批評涉事教師鋪排偏頗立場，違反專業操守。 教育界立法會議員葉建源接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，涉事教師已向教育局提出上訴，在這時候不應披露教案內容。他認為報章的演繹會影響他人對事件看法，亦令上訴委員會有觀感上影響，強調披露教案內容做法不道德。葉建源又指，不應單看教案內容，亦要視乎實際的教學情況，認為只看教案可能會有偏差。

教協日前公布調查，在125名受訪的中小學校長中，有超過七成受訪者認為教育局取消教師註冊決定不合理，按局方所提供的資料和理據沒有足夠說服力。（資料圖片）

教協日前（10日）公布調查，在125名受訪的中小學校長中，有超過七成受訪者認為教育局取消教師註冊決定不合理，按局方所提供的資料和理據沒有足夠說服力；逾七成校長亦認為，目前局方處理涉及教師的投訴，並不符合程序公義；而有近七成校長認為，事件對於他們學校老師的日常教學工作，帶來「負面」或「極負面」的影響。

對於教育局回覆傳媒指，有人公然進行「所謂意見調查」，難免給人企圖干擾有關程序的感覺，對此深表遺憾。葉建源認為，披露教案內容與進行民調，兩者性質並不相同，強調民調並不涉及事件具體內容細節。

梁美芬指接獲過百宗涉不同學校投訴

立法會教育事務委員會主席梁美芬在同一節目指，涉事學校只是冰山一角，她早前接獲過百份涉不同學校的投訴，強調已經將十間給予教育局要求跟進。她又批評，教育局拖拖拉拉，遇事避難，認為這次事件已經是遲來的處理。