宣道小學教師釘牌｜教協調查：近七成校長認為教育局裁決不合理

九龍塘宣道小學一名教師被指在教學上有計劃地散播港獨，遭到教育局「釘牌」。教協今（10日）公布調查發現，在125名受訪的中小學校長中，有超過七成受訪者認為教育局取消教師註冊決定不合理，按局方所提供的資料和理據沒有足夠說服力；逾七成校長亦認為，目前局方處理涉及教師的投訴，並不符合程序公義；而有近七成校長認為，事件對於他們學校老師的日常教學工作，帶來「負面」或「極負面」的影響。

九龍塘宣道小學一名教師被指在教學上有計劃地散播港獨，遭到教育局「釘牌」。（資料圖片）

教協於上月底至本月初，以問卷調查方式訪問125位中小學校長，逾七成受訪校長認為，在取消註冊的事件上，教育局所提供的資料和理據沒有足夠說服力。

調查指，有校長認為，教育局未能就「散播港獨言論」作出清晰明確定義，是次個案判決相當主觀，令人質疑局方有否就事實作出客觀判決。而有79.2%及73.6%校長認為，教育局以監管不力為由譴責校長和副校長，以及書面警告其他幾位教師，做法不合理。

就教師投訴程序上，有72.8%校長認為，教育局處理涉及教師的投訴，並不符合程序公義，過程中由教育局一手包辦「釘牌」程序，沒有業界人士的參與，拒絕教師當面申述，予人「黑箱作業」的觀感。

教協今日公布調查發現，有超過七成受訪校長認為，教育局取消教師註冊決定不合理。（資料圖片）

近半校長稱 曾接獲匿名投訴教師

有近半的校長（47.2%）表示，學校有接獲匿名投訴教師個案，有36.8%校長表示，學校有教師因教學上的問題被投訴；25.6%表示，有教師因私人場合的言論 ，如社交平台，而被投訴；此外，有28.8%學校曾受到外間人士的滋擾。



教協指，憂慮教育局是次處理手法，無疑是助長建制人士匿名檢舉的風氣，投訴機制被持續濫用，令教師長期處於恐懼之中，學校亦將繼續受到干擾，更難回復平靜。

另外，分別有68.8%校長認為，事件對於他們學校老師的日常教學工作，帶來「負面」或「極負面」的影響 ; 而有73.6%認為，對香港教育發展信心有「負面」或「極負面」的影響。

教協指，調查結果反映，是次教育局以「嚴重專業失德」為由取消教師註冊，並株連校長、副校長及教師，教育界主流意見認為是不公義的事件。教協表示，將繼續全力支持老師上訴，並為老師提供緊急生活援助，亦呼籲教育界同工及市民給予支持，為老師討回公道。