人大DQ｜4泛民被DQ　梁君彥稱理解決定　指立法會不會變橡皮圖章

全國人大常委會就立法會議員資格問題作出決定，指議員因宣揚或者支持港獨主張等五項情況下，經依法認定，即時喪失立法會議員的資格，相關決定，由香港特別行政區政府宣佈。 政府隨即發新聞稿宣布，根據全國人大常委會作出有關決定，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和會計界梁繼昌即時喪失立法會議員資格。4人在原定9月立法會選舉中被褫奪資格。 立法會主席梁君彥於下午1時宣布暫停會議，並在下午4時許見記者。梁君彥見記者時表示，尊重、理解人大和政府的決定，強調DQ與拉布無關，對於泛民擬總辭，梁君彥指立法會不會因此變橡皮圖章。

梁君彥見記者時表示，對人大決定表示理解及尊重，自己今早亦已收到政府信件，因應人大決定政府宣布4位議員喪失資格，其議席由7月30日起出缺。梁君彥指，香港正面對經濟低迷、民生混沌、疫情反覆的問題，希望各黨派議員能努力及務實地為香港出力，以市民的福祉為依歸，共同解決當前種種困難。

被問到是否需收回4名被DQ議員的薪酬，梁君彥指法律顧問及行管會需時討論，但他又稱，議員因為自己的行為而喪失資格，便要為自己的行為負責。而議員的投票紀錄，則會參考過去做法保留。

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今早約見泛民議員 未提及總辭

對於泛民有機會總辭，梁君彥稱議員作的決定，自己只能尊重。他又表示，今早約見泛民時未有談及有關問題，但就呼籲議員應緊守崗位，讓議會有更多不同的聲音、為香港出力，走出經濟困局。又強調每個議員都有其角色，並非他人口中的橡皮圖章。

議會日後無爭議？ 梁稱若立法暢順會覺高興

特首林鄭月娥見記者時對爭議法例能更快通過表示興奮，被問到是否同樣樂見議會以後沒有爭議，梁君彥稱尊重特首意見，又自言若立法工作暢順會覺得高興。但他亦表示，建制非一個政黨，故仍然會有不同意見。有記者問到人大出手阻止泛民拉布，是否意味梁君彥未有盡責，他反駁稱人大決定未有提及拉布問題，每個議員都應盡努力為選民監察政府，儘管方法不同但責任一樣。

梁君彥表示，相信不同黨派需約見記者及平復心情，會與秘書處商量安排明日9時復會。