人大DQ｜民建聯：支持排除危害國家利益者　自由黨：決定合憲合法

全國人大常委會就立法會議員資格問題作出決定，指議員因宣揚或者支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務或具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。 港府隨後宣布， 公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和會計界梁繼昌即時喪失立法會議員資格。 民建聯表示，全力支持全國人大常委會的決定，認為可以更全面準確貫徹落實《基本法》，更好維護國家主權、安全和發展利益，以及維護香港長期繁榮穩定；港區全國人大代表陳曉峰稱，人大常委會回應特區行政長官請求作出的決定合憲、合法、合理，是政治倫理明確、維護「一國兩制」的體現、彰顯公義，有助立法會續履行正常運作及香港長期繁榮穩定。 自由黨今（11日）亦發表聲明支持人大常委會今天就第六屆立法會延任所產生的議員延任資格問題作出決定。

港區全國人大代表陳曉峰稱，人大常委會回應特區行政長官請求作出的決定合憲、合法、合理，是政治倫理明確、維護「一國兩制」的體現。（資料圖片）

民建聯又指，郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒、梁繼昌四人曾游說或支持美國立法制裁香港，干預中國內政和香港事務，嚴重損害國家和香港利益，強調他們的行為不符合有關要求，沒資格擔任立法會議員，故支持政府立即運用人大常委會授予的權力，撤銷上述四人的議員資格。

民建聯認為，人大常委會作出的決定，排除危害國家及香港利益的人士擔任立法會議員，有助維護國家安全和利益，維護香港社會穩定，確保「一國兩制」始終沿着正確方向發展。

民建聯稱，民主派議員過去在立法會的行為令市民極度憤怒，復會後更繼續拉布，不斷點人數導致流會。民建聯稱綜合不同民意調查顯示，七成受訪者不滿延任議員的拉布行為，更有九成受訪者認為曾被取消參選資格的人不應繼續延任立法會議員，強調這次決定有助立法會恢復秩序，有助港府有效落實各項經濟復甦及民生改革的政策，符合香港整體利益和廣大市民的意願。

自由黨聲明指選舉主任曾就原定於今年九月舉行的第七屆立法會選舉，裁定有參選人不符合參選資格，當中，有被裁定喪失參選資格人士卻於延任的第六屆立法會中順利延任。對此，公眾感到疑惑，深表關注，而現行機制又無合適的處理方法，就此，特區政府向中央政府尋求協助可以理解。人大常委會是次決定，不單處理了因現屆立法會延任而產生的議員延任資格問題，有關決定亦適用於日後一旦出現的類似情況，為完善機制指明方向，又指有關決定合憲、合法、合理，自由黨表示支持。