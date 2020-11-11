人大DQ｜張建宗昨稱全屬揣測　今去信促梁君彥宣布4泛民被DQ

全國人大常委會就立法會議員資格問題作出決定，指議員因宣揚或者支持港獨主張等五項情況下，經依法認定，即時喪失立法會議員的資格，相關決定，由香港特別行政區政府宣佈。政府隨即發新聞稿宣布，根據全國人大常委會作出有關決定，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和會計界梁繼昌即時喪失立法會議員資格。4人在原定9月立法會選舉中被褫奪資格。 政務司司長張建宗今天（11日）去信立法會主席梁君彥，稱因應「決定」，懇請立法會秘書按照《立法會條例》第35（1）條的規定宣布梁繼昌、郭家麒、郭榮鏗及楊岳橋的議席自本年7月30日起出現空缺。

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張建宗昨天早上（10日）以署理行政長官身份出席行政會議前見記者，多次拒評有關消息，稱過去一日的報道全屬揣測、未經證實，不能夠就此作任何回應。對於民主派表明若DQ會總辭，張建宗指，不想見到立法會有大改變，人大常委會希望議員履行職責，目的是大家攜手向前走。

張建宗今天去信梁君彥，指根據人大決定，政府已發出新聞公佈，宣佈梁繼昌、郭家麒、郭榮鏗及楊岳橋因在原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間，被依法認定不符合擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，即時喪失立法會議員的資格。

張建宗表示，特區政府稍後將在憲報刊登關於「決定」的公告， 因應「決定」，懇請立法會秘書按照《立法會條例》第35（1）條的規定宣布梁繼昌、郭家麒、郭榮鏗及楊岳橋分別循會計界功能界別、新界西地方選區、法律界功能界別及新界東地方選區當選出任立法會議員的議席自本年7月30日起出現空缺。