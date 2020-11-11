人大DQ｜林鄭：泛民總辭立會非變橡皮圖章　快通過爭議法例更興奮

特區政府宣據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌四名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格。特首林鄭月娥下午聯同律政司司長鄭若驊和政制及內地事務局局長曾國衛會見傳媒。 民主派議員早前表明，若有議員被DQ將會全體總辭抗議。被問到議會失去民主派的聲音，未來一些具爭議的議案，如「明日大嶼」、境外投票等會否快速通過，政府是否「好意思」這樣做？ 林鄭回應時反駁，不存在「好不好意思」，因每項政府提交的建議，不論是法律修訂或是撥款申請，都經過深思熟慮，都是為了香港的經濟發展和民生改善。她更稱，既然有關議案是政府提出，當然希望獲得通過，「議會能夠盡快通過我們更加興奮」，因為令政府推展的工作更高效率。

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不會刻意收起爭議法案

對於議會失去民主派的聲音，是否會變成橡皮圖章？林鄭稱，這個問題應該問每一位決定總辭的議員，她指若民主派議員認為自己是把關者，要監察政府，為何願意在這時候放棄關鍵的角色。

林鄭強調，「我不相信這十幾名議員集體請辭離開議會後，香港特區會面對一個橡皮圖章的立法會，是不可能」。她又指，過往議案都不是一面倒獲立法會全體建制派支持，故政府仍需要努力爭取每位議員的支持，但她重申一個民主社會有多元的聲音是非常重要。

關於未來一年工作，林鄭表示，各政策局對於本立法年度的工作都有各自安排，會做的不會刻意收起，有爭議性工作也會繼續推。她否認會趁現時立法會板塊有利就加快推動某些工作，一些大型項目始終需要時間做前期可行性研究，如果今年度內處理不完，下個會期又要重新來過，那就浪費精力。

對於民主派議員或會總辭，林鄭稱沒特別看法，認為這是他們的決定，正如3名議員在9月30日表明不再延任。但她強調，希望議員會考慮整體利益，對社會帶來甚麼效果。