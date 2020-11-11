人大DQ｜4泛民或失72萬元約滿酬金　19議員恐失7千萬元酬津

全國人大常委會就立法會議員資格問題作出決定，指議員因宣揚或者支持港獨主張等五項情況下，經依法認定，即時喪失立法會議員的資格，相關決定，由香港特別行政區政府宣佈。政府隨即發新聞稿宣布，根據全國人大常委會作出有關決定，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和會計界梁繼昌即時喪失立法會議員資格，四人議席自本年7月30日起出現空缺。 根據議員酬津安排，議員完成首四年任期，可取得約72萬元約滿酬金。外界關注，「DQ4」是否需向立法會交還72萬酬金，以及今年8月至10月、每人最多近100萬的每月酬金和辦事處實報實銷營運開支。

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根據《立法會議員酬津安排》文件，立法會議員每月酬金為102,820元；同時，每名議員每年可獲發還不超過2,820,850元的辦事處實報實銷營運開支，每年可獲發還不超過225,290元酬酢及交通開支，另外完成一年延任任期，可獲185,076萬元約滿酬金。

倘若15名民主派議員總辭，再加上4名現任議員被DQ，在餘下的10個月的任期，每名議員將最多失去378萬元薪津，當然很多開支是需要實報實銷，19名議員合共失去7,182萬元。



根據《立法會議員酬津安排》文件第11條，若立法會主席根據《基本法》第79條，宣告某立法會議員喪失立法會議員的資格，該議員便不合資格領取任滿酬金，未知DQ4是否需交還稍早前完成4年任期獲發的72萬元約滿酬金，另外若4人需交還8月至10月每月酬金和辦事處營運開支，或各人需還近100萬元薪津。

至於實際情況，立法會主席梁君彥今天被問到是否需收回4名被DQ議員的薪酬，梁君彥指法律顧問及行管會需時討論，又稱，議員因為自己的行為而喪失資格，便要為自己的行為負責，又指議員的投票紀錄會參考過去做法保留。