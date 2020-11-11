人大DQ ｜林鄭有何角色？8月主動提請中央　非因拉布DQ

特區政府今（11日）宣布，根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌四名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格。 人大決定中表明，今次是應香港行政長官請求而提出議案，特首林鄭月娥強調，特首要向特區負責，包括立法機關，政府留意到立法會有數位議員早前經選舉主任依法認定，屬於「不擁護、不效忠」，但又繼續坐在立法會中，是「不合邏輯、自相矛盾、不符合政治倫理」，所以特首有責任處理這問題，但經分析後，發現現時並無法例及條件可自行處理，所以才提請中央處理。 林鄭又透露，政府於8月11日開始已思考相關的法律問題，至9月尾民主派議員決定留任，更突顯了相關問題。

否認與7月時說法有矛盾 現時非隨意DQ

林鄭在記者會上表示，今次決定與她上周訪京並無關係，訪京全是處理香港經濟問題，尋求支持融入國家發展及大灣區。她又指，議員資格問題需要時間處理，「非三朝兩日的問題」，強調並非因為近日立法會內的拉布問題才提請中央處理。

林鄭又否認自己的說法與7月時有矛盾，她指當時是指不可「隨意」DQ議員，而現時亦非隨意DQ，是由人大常委會從憲制層面處理。

她及後再解釋，7月31日時的說法是「當時仍未決定研判個別議員是否仍有資格返回立法會」，而當時人大的8.11決定只處理立法會「真空期」問題，並非議員去留問題，「當時寫法係立法會繼續履行職責，並無議員兩字」，故今日是處理議員的延任資格問題。

▼四名被刊憲取消資格議員▼